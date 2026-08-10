성동광진학습진단성장센터, 확장 이전…학생 맞춤형 지원 공간 조성

AI 핵심 요약beta
- 성동광진교육지원청이 11일 성동광진학습진단성장센터를 옛 덕수고로 이전 개소했다.
- 센터는 교실 3개와 상담공간을 갖추고 맞춤형 진단·지원을 강화했다.
- 옛 덕수고는 2028년까지 학습·심리 지원 거점으로 조성된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
복합적인 심리·정서적 지원, 진단기능 통합
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청 성동광진교육지원청은 성동광진학습진단성장센터를 옛 덕수고등학교로 확장 이전하고 11일 개소식을 연다고 10일 밝혔다.
성동광진학습진단성장센터는 그동안 폐교된 옛 화양초등학교에서 교실 2개 규모로 운영됐다. 이번 이전을 통해 옛 덕수고 3층에 교실 3개 규모의 공간을 마련한다.
서울학습진단성장센터는 정근식 서울시교육감 취임 당시 제1호 결재 안건으로 추진된 정책이다. 기존 학습도움센터를 개편해 단순한 학습 보충을 넘어 난독증과 경계선 지능 등 학생의 학습을 어렵게 만드는 요인을 심층적으로 진단하고 지원하는 역할을 맡고 있다. 심리·정서적 어려움이 함께 나타나는 경우 지역사회 전문기관과 연계해 맞춤형 지원도 제공한다.
이번 확장 이전으로 센터에는 운영실과 학습실뿐 아니라 상담 공간도 마련된다. 성동광진교육지원청은 복합적인 원인으로 학습에 어려움을 겪는 학생들이 보다 안정적인 환경에서 진단과 지원을 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.
옛 덕수고 부지는 향후 학생의 학습과 심리·정서 회복을 함께 지원하는 교육 거점으로 조성된다. 현재 고교학점제 운영을 위한 온라인학교와 대안교육 위탁기관인 미래학교가 운영되고 있다. 2027년 8월에는 성동마음이랑위센터가 이전할 예정이다. 2028년 3월에는 가칭 마음치유학교와 마음성장체험교육원 설립도 예정돼 있다.
이긍연 성동광진교육지원청 교육장은 "앞으로 센터의 내실을 충실히 다져, 한 명의 아이도 포기하지 않는 촘촘한 서울 책임교육을 실현하는데 최선을 다하겠다"고 전했다.
jane94@newspim.com