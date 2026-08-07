"말이 통하는 시정, 창원이 달라진다"…강기윤 시장, 수평적 소통 눈길

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 7일 소통 중심 시정 운영을 강화했다
- 강기윤 시장은 현장 의견 반영과 섬김행정을 주문했다
- 시는 시민 체감형 과제 발굴과 조직 결속을 높이기로 했다
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구청과 읍면동 소통 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지시 중심보다 토론과 현장 소통을 앞세운 시정 운영을 통해 정책의 완성도와 조직 결속을 함께 높이고 있다.
시는 최근 정례조회와 소통 간담회 등을 통해 시민 중심 시정 운영과 조직문화 혁신 의지를 공유했다고 7일 밝혔다.
강기윤 시장은 "행정의 모든 출발점은 시민이어야 한다"고 강조하며 시민의 목소리를 반영하는 섬기는 행정을 주문했다.
구청장·읍면동장 소통 간담회에서는 구청과 읍면동을 현장·소통 중심으로 재정립해 시민 중심 행정을 속도감 있게 추진하기로 했다.
이 자리에서 강 시장은 정기적으로 만나 현장의 고민을 함께 나누고 해결방안을 모색하자고 제안했으며 읍면동장실을 민원상담 공간으로 활용해 시민과 직원의 접점을 넓히자고 했다.
시정 운영의 방향도 현장 중심으로 구체화되고 있다. 창원특례시는 현장에서 발굴한 개선과제와 신규사업을 적극 지원하고, 시민 의견을 정책으로 연결하는 현장·소통 행정을 강화하고 있다.
생활밀착형 행정도 함께 강화하고 있다. 시는 시민이 일상에서 체감하는 불편을 줄이기 위해 현장행정과 주민 소통을 통해 의견과 생활불편을 수렴하고 구청별 시민 우선사업을 발굴해 추진하고 있다. 단순 민원은 즉시 처리하고 복합 민원은 관계 부서 협업으로 해결하는 방식도 운영 중이다.
직원과의 소통 역시 강화하는 흐름이다. 시는 조직 내부에서도 자유롭게 의견을 나누는 분위기를 조성해 공직사회의 자긍심과 결속을 높이겠다는 기조를 보이고 있다.
시는 앞으로도 정례적인 소통 구조를 통해 현장의 목소리를 상시적으로 정책에 반영하고 시민 체감도가 높은 과제를 중심으로 시정 추진력을 높여갈 계획이다.
news2349@newspim.com