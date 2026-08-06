전북도, 고창 '동촌 해상풍력' 금융지원 본격화…3600억원 투자

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- 전북자치도와 고창군이 6일 동촌 해상풍력 금융협약을 맺었다.
- 동촌 해상풍력은 76.2MW 규모로 2026년 착공해 2028년 준공한다.
- 총사업비 3600억원을 확보해 주민수익 공유와 RE100 유치에 나선다.
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행정·금융 협력 강화, 주민 이익공유 200억원·발전사업 지원금 60억원 확보 기대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 고창군과 금융권, 민간기업이 참여하는 업무협약을 체결하고 도내 첫 민간 주도 중규모 해상풍력 발전사업인 '동촌 해상풍력' 추진을 위한 금융지원 체계를 본격 가동한다고 6일 밝혔다.
전북자치도는 이날 도청 회의실에서 이원택 도지사와 심덕섭 고창군수, 고영철 신협중앙회장, 이명수 우리은행 IB그룹장, 오희종 동촌풍력발전 대표 등이 참석한 가운데 '생산적 금융 지원을 활용한 지역산업 발전 업무협약'을 체결했다.
고창 동촌 해상풍력은 고창군 상하면 용정리 일원 공유수면에 76.2MW 규모(6MW 12기)로 조성되며 2026년 착공, 2028년 준공을 목표로 추진된다.
연간 163GWh의 전력을 생산해 고창지역 약 3만 가구가 사용할 수 있는 전력을 공급할 전망이다. 온실가스는 연간 약 7만t을 감축해 소나무 51만 그루를 심는 효과가 기대된다.
협약에 따라 전북자치도와 고창군은 행정 지원과 사업 발굴, RE100 기업 유치를 맡는다.
신협중앙회와 우리은행은 지역경제 활성화를 위한 생산적 금융 지원에 나서며 동촌풍력발전은 지역인프라펀드 제1호 사업인 고창 해상풍력발전사업을 추진한다.
이번 사업은 지역 상생 모델도 함께 추진한다. 고창군은 발전사업 지원금 60억원을 확보하고 주민 참여형 이익공유제를 통해 향후 20년간 약 200억원 규모의 수익을 주민과 공유할 계획이다.
특히 우리금융그룹이 조성한 지역인프라펀드의 전국 1호 사업으로 선정되면서 총사업비 3600억원 규모의 재원 확보 기반을 마련했다. 확보된 재원은 RE100 기업 유치와 신재생에너지 인프라 구축에 활용될 예정이다.
전북자치도는 이번 사업과 연계해 서남권과 군산 해상풍력 사업도 속도를 내고 풍력 기자재 기업 유치와 지원항만 구축 등 관련 산업 생태계 조성에도 행정력을 집중할 방침이다.
이원택 전북지사는 "이번 협약은 고창의 풍력 자원을 지역 발전으로 연결하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "동촌 해상풍력이 지역 상생의 대표 모델로 자리 잡을 수 있도록 행정 지원과 해상풍력 산업 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com