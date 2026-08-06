봉화에 'K-베트남 밸리특구' 조성...韓·베 교류 거점 만든다

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업부는 6일 봉화 K-베트남 밸리특구를 신규 지정했다
- 봉화군은 2030년까지 3476억원 들여 8개 문화관광·농업 특화사업을 추진한다
- 정부는 규제특례를 적용해 특구 사업을 지원하고 4개 기존 특구는 지정해제했다
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3476억원 투입해 관광·정주 기반 확충
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 경북 봉화에 한·베트남 교류 역사를 활용한 문화관광 거점이 조성된다. 고려시대 봉화에 정착한 베트남 리왕조 왕자 이용상과 화산이씨 집성촌 등 역사자원을 바탕으로 관광객과 체류인구를 늘려 지역 활력을 높이겠다는 구상이다.
중소벤처기업부는 6일 제60차 지역특화발전특구위원회를 열고 경북 봉화군의 '봉화 K-베트남 밸리특구'를 신규 지정했다고 밝혔다.
지역특화발전특구는 기초지방정부가 지역 특성에 맞는 특화사업을 추진할 수 있도록 규제특례를 선택적으로 적용하는 제도다. 2004년 도입됐으며 현재 전국 135개 시·군·구에서 171개 특구가 운영되고 있다.
이번에 신규 지정된 봉화 K-베트남 밸리특구는 한·베트남 800년 교류 역사를 기반으로 한다. 봉화군은 역사·문화·휴양이 결합된 국제교류형 관광거점을 조성해 지방소멸 위기에 대응하고 지역의 새로운 성장동력을 마련할 계획이다.
특구 지정기간은 올해부터 2030년까지 5년이다. 위치는 경북 봉화군 봉성면 창평리 일원으로, 면적은 87만7372제곱미터(㎡)다.
봉화군은 이 기간 총사업비 3476억원을 투입해 8개 특화사업을 추진한다. 사업비는 국비 1051억원, 도비 277억원, 군비 1701억원, 민자 447억원으로 구성된다.
주요 사업은 K-베트남 밸리 조성, 창평저수지 주변 관광개발, 다덕약수관광지 조성, 정자문화생활관 조성, 임대형 스마트팜 조성, 백두대간 힐링 펫빌리지 조성, 목재문화체험장 조성, 문수골 가재마을 조성 등이다.
특구에는 출입국관리법, 국토계획법, 주택법 등 10건의 규제특례가 적용된다. 외국인 종사자의 체류, 토지이용, 주택공급 등 사업 추진 과정의 제도적 제약을 완화하기 위한 조치다.
노용석 중기부 제1차관은 "봉화 K-베트남 밸리특구는 한·베트남 800년 교류라는 고유한 역사자원을 문화·관광과 지역경제 활성화로 연결하는 새로운 시도"라며 "지역특화발전특구가 지역의 실질적인 성장거점이 될 수 있도록 사업 추진을 지원하고 성과 중심의 운영·관리도 강화하겠다"고 말했다.
한편 이날 특구위원회는 경남 고성 조선·해양산업특구의 계획변경도 의결했다. 고성 특구는 지정기간이 2028년까지 3년 연장되고, 총사업비는 기존 9453억원에서 1조3706억원으로 확대된다.
특화사업 완료나 운영 여건 변화에 따른 기존 특구 4곳의 지정해제도 의결됐다. 대상은 부산 진구 서면 신발산업 성장거점 특구, 인천 서구 외국어교육특구, 정남진 장흥 토요시장·생약초·한우 특구, 구미 글로벌교육특구다.
jongwon3454@newspim.com