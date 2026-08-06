韩国6月经常项目顺差达497.3亿美元创新高

纽斯频通讯社首尔8月6日电 韩国银行（央行）6日发布的《2026年6月国际收支（暂定）》数据显示，今年6月韩国经常项目顺差为497.3亿美元，继5月录得386.1亿美元顺差后，连续第二个月刷新月度历史最高纪录。今年上半年累计经常项目顺差达到1910.1亿美元。

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数据显示，商品贸易继续成为拉动经常项目顺差增长的主要因素。6月商品项目顺差为478.9亿美元，同样创历史新高。按国际收支统计口径计算，当月商品出口额达1123.7亿美元，同比增长84.5%，首次突破单月1000亿美元；商品进口额为644.8亿美元，同比增长38.6%。

韩国银行表示，半导体等信息技术（IT）产品出口大幅增长，是商品出口创新高的主要原因。按通关统计口径，6月半导体出口同比增长196.9%，计算机及周边设备（含SSD）出口增长282.7%，IT产品整体出口增长160.4%。同时，石油制品、化工产品、钢铁制品和乘用车等非IT产品出口也分别增长47.5%、18.6%、17.9%和6.1%，带动非IT产品出口同比增长18.6%。

进口方面，原材料、资本品和消费品进口分别同比增长30.5%、35.3%和16.4%。

服务项目方面，6月服务贸易逆差为12.9亿美元，高于5月10.9亿美元的逆差。其中，受外国游客赴韩人数增加以及燃油附加费上涨导致韩国居民出境人数减少等因素影响，旅行项目实现4.4亿美元顺差；知识产权使用费项目则由上月顺差转为4.4亿美元逆差。

初次收入项目顺差为32.7亿美元，高于5月的21.7亿美元。其中，股息收入项目顺差25.6亿美元，主要受海外股息收入增加以及上月季度分红基数效应影响。

金融账户方面，6月净资产增加467.1亿美元，创单月历史最高增幅。其中，韩国居民对外直接投资增加80.1亿美元，外国对韩直接投资增加46.3亿美元。

证券投资方面，外国投资者继续净卖出韩国股票。受获利了结等因素影响，外国投资者持有韩国股票减少316.1亿美元，继5月净流出310.5亿美元后，再次刷新单月历史最大净卖出纪录。

外国投资者持有韩国债券增加52.9亿美元，但受季度末债券到期影响，增幅较上月有所收窄。同期，韩国居民海外证券投资增加35.6亿美元，主要由海外股票投资增长带动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社