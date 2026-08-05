충남교육청, 공립교사 임용시험 계획 사전예고

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청은 5일 2027학년도 공립교사 선발계획을 홈페이지에 사전 예고했다.
- 유·초·특수학교 교사 316명과 중등·보건·사서·상담·영양·특수 중등 교사 464명을 선발할 예정이다.
- 유·초·특수는 9월 9일, 중등은 9월 30일 시행계획을 공고하고 11월에 1차 시험을 실시할 예정이다.
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[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청은 2027학년도 공립 교사 임용 후보자 선정 경쟁시험 선발 계획을 충남교육청 홈페이지에 사전 예고했다고 밝혔다.
유치원·초등·특수학교 교사 선발 예정 인원은 유치원 25명, 초등학교 233명, 특수 유치원 11명, 특수 초등학교 교사 47명 등 모두 316명이다.
중등학교, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등) 교사(중등학교 교사)는 31개 과목 464명이다.
유치원·초등·특수학교 교사 임용 후보자 선정 경쟁시험 시행 계획은 오는 9월 9일에 공고할 예정이다. 응시 원서는 9월 28일부터 10월 2일까지 접수하고 1차 시험은 11월 7일 실시할 계획이다.
또 중등학교 교사 임용 후보자 선정 경쟁시험 시행 계획은 오는 9월 30일에 공고할 예정이다. 응시 원서는 10월 12일부터 10월 16일까지 접수하고 1차 시험은 11월 28일 실시할 계획이다.
최종 선발 예정 분야 및 인원은 시행 계획 공고 시 확정 발표할 예정이다.
gyun507@newspim.com