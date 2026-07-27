충남교육청, 학생 거북목·굽은어깨 예방 나선다

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 27일 학생 불균형체형 예방 직무연수를 진행했다
- 교사들은 AI·그림책·건강 증진 사례를 공유하며 실천형 건강교육 역량을 키웠다
- 충남교육청은 향후 수업 나눔·공동연구로 예방 프로그램을 지속 개발할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 학생들의 거북목과 척추옆굽음증, 굽은 어깨 등 불균형 체형 예방을 위해 교사들의 학교 현장 지도 역량 강화에 나섰다.
27일 충남교육청에 따르면 이날부터 28일까지 홍성교육지원청과 아임요기니 요가원에서 '학생 불균형체형 예방교육 교사연구회'를 중심으로 '도전! 건강관리 지도사 직무연수'를 운영한다.
이번 연수는 학생들의 잘못된 자세와 생활습관으로 발생할 수 있는 불균형 체형을 학교에서 조기에 발견하고 예방할 수 있도록 교사들의 실천형 건강교육 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다. 연수에서는 학교 건강 증진 사업 운영 사례를 공유하고 인공지능(AI)과 그림책을 활용한 건강교육 등 다양한 교수·학습 방법을 체험한다.
또 향기 요법과 요가 프로그램을 통해 교사 스스로 건강을 관리하는 방법을 익히고 이를 학생 지도에 적용할 수 있는 학교별 실천 방안도 함께 논의한다. 학생 불균형체형 예방교육 교사연구회는 지난 2023년부터 학교 현장에서 활용할 수 있는 교수·학습 자료와 체험형 프로그램을 개발해 왔다.
충남교육청은 앞으로 교사 간 수업 나눔과 공동연구를 확대하고 교육과정과 연계한 불균형 체형 예방 프로그램을 지속적으로 개발할 계획이다.
gyun507@newspim.com