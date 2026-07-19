충남교육청, 이주배경 학생 학교 적응·진학 지원

[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 이주배경 학생과 보호자의 학교 적응을 돕기 위해 학교급별 교육과정과 진로·진학 정보를 맞춤형으로 안내했다.
충남교육청은 지난 12일과 19일 양일간 아산 호서웨딩홀에서 '2026 이주배경학생 및 보호자를 위한 행복한 학교생활 배움자리'를 운영했다고 19일 밝혔다.
행사는 초·중·고 학교급별 특성을 반영해 프로그램을 나눠 진행했다. 아산시가족센터와 충남교육청국제교육원 다문화세계시민교육센터도 참여해 학교생활과 교육과정, 진로·진학, 지역사회 지원사업 등을 설명했다.
초등학생과 보호자에게는 중학교 생활과 교육과정을, 중학생과 보호자에게는 고교 교육과정과 진학 준비, 교육지원 제도를 안내했다. 고등학생과 보호자를 대상으로는 고교학점제와 대학수학능력시험, 재외국민 특별전형 등을 소개했다.
한국 학교생활과 진학 과정을 먼저 경험한 이주배경 선배들도 강사로 참여해 실제 적응 과정과 준비 방법을 전달했다.
언어 장벽을 줄이기 위한 지원도 마련됐다. 충남교육청은 러시아어와 중국어, 베트남어, 우즈베크어 동시통역과 휴대전화 QR코드를 활용한 실시간 번역 서비스를 제공했다.
참가자들에게는 행사 이후에도 관련 정보를 확인할 수 있도록 다국어 안내 책자를 배부했다. 책자는 음성변환 애플리케이션과 연동해 여러 언어로 내용을 들을 수 있도록 제작됐다.
이병도 충남교육감은 "이주배경 학생이 언어와 문화의 차이를 넘어 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 한국어 교육과 진로·진학 지원, 다국어 정보 제공을 확대하겠다"고 말했다.
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