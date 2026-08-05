[뉴스핌 이 시각 글로벌 PICK] 유명 스타 몸값 넘은 AI 배우 外

■ 베선트 美재무 "亞 통화 안정 위해 엔화 매수 개입"
■ 머스크 "스페이스X, 2030년 매출 1조 달러 가능"
■ AI 데이터센터 수요에…AMD '실적 서프라이즈'
■ 이란, 휴전 중에도 무기 증강…미사일·드론 생산 확대
■ 유명 스타 몸값 넘은 AI 배우…中 숏드라마 시장 급팽창
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■ 베선트 美재무 "亞 통화 안정 위해 엔화 매수 개입"
■ 머스크 "스페이스X, 2030년 매출 1조 달러 가능"
■ AI 데이터센터 수요에…AMD '실적 서프라이즈'
■ 이란, 휴전 중에도 무기 증강…미사일·드론 생산 확대
■ 유명 스타 몸값 넘은 AI 배우…中 숏드라마 시장 급팽창
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적
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