충남도, 폭염 대응 비상 2단계 격상…취약계층 관리 강화

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15개 시군·유관기관 대응체계 확대…마을별 안부 확인·야외작업 점검

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 장기간 이어지는 폭염과 열대야로 인명 피해 위험이 커지자 재난 대응 수위를 한 단계 높였다.

충남도는 5일 오전 9시부터 지역재난안전대책본부 비상근무를 2단계로 격상했다고 밝혔다.

충남도청 전경 [사진=충남도]

도는 지난 2일 도내 12개 시군에 폭염경보가 내려진 뒤 비상 1단계를 가동하고 고령자와 1∼2인 가구, 건설·농업 분야 야외 근로자 등을 대상으로 예찰 활동을 벌여왔다.

하지만 낮 최고기온 상승과 열대야가 계속되면서 온열질환과 인명 피해 가능성이 높아졌다고 판단해 비상근무 단계를 상향했다.

이에 따라 도 관련 부서와 15개 시군, 유관기관 간 대응체계를 강화하고 폭염 피해 예방 대책이 현장에서 제대로 이행되는지 집중 점검한다.

읍면동별 분담 마을 공무원은 안전파트너와 함께 취약계층의 건강 상태와 안부를 확인한다. 야외 농작업장에서 혼자 일하는 농업인이 발견될 경우 작업을 중단시키고 귀가하도록 조치할 방침이다.

소방·의료기관과의 온열질환자 긴급 이송체계도 유지한다. 농축수산 분야 시설 점검과 현장 예찰도 확대한다.

홍종완 충남도 행정부지사는 "낮 시간대 폭염과 열대야가 이어지는 만큼 취약계층 안부 확인과 작업장 안전관리를 강화하겠다"며 "도민들도 한낮 야외활동을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식 등 행동요령을 지켜달라"고 말했다.

gyun507@newspim.com