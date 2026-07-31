"폭염은 기후살인"…박수현 충남지사, 인명피해 차단 비상 대응

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당진 무더위쉼터 긴급 점검…읍면동까지 재난대책본부 가동

지사 직속 특별TF 구성·AI·드론 활용 충남형 안전망 구축

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 전례 없는 폭염이 장기간 이어지며 온열질환 피해가 속출하자 충남도가 폭염을 인명피해로 직결되는 비상 재난으로 규정하고 현장 대응 수위를 높였다.

폭염을 '기후살인(氣候殺人)'으로 규정한 박수현 충남지사는 31일 당진지역 무더위쉼터를 찾아 냉방시설과 이용 실태를 점검하고 취약계층 보호를 위한 현장 대응 강화를 주문했다.

31일 당진지역 무더위쉼터를 찾은 박수현 충남지사. [사진=충남도] 2026.07.31 gyun507@newspim.com

충남도에 따르면 박 지사는 이날 당진시 용연1통 무더위쉼터와 읍내동 스마트쉼터를 잇달아 방문해 냉방시설 운영 상태와 쉼터 이용환경, 폭염 대응 상황을 살폈다.

이번 점검은 폭염이 장기화하고 온열질환자가 계속 발생하는 비상 상황에서 쉼터 운영과 취약계층 보호체계가 현장에서 제대로 작동하는지 확인하기 위해 마련됐다.

박 지사는 쉼터를 이용하는 어르신들과 대화를 나누며 냉방시설 이용에 불편은 없는지 건강에는 이상이 없는지 등을 확인했다.

그는 "폭염이 가장 심한 낮 시간대에는 논밭이나 야외 작업을 자제하고 더위를 느끼면 무리하지 말고 무더위쉼터에서 충분히 쉬어야 한다"며 "홀로 생활하거나 거동이 불편한 이웃에 대해서도 주민들이 서로 안부를 확인해 달라"고 당부했다.

충남도는 폭염과 집중호우 등 기후재난으로 발생하는 예방 가능한 인명피해는 반드시 막는다는 원칙 아래 재난 대응체계를 강화하고 있다.

폭염 중대경보 신설에 맞춰 단계별 비상근무체계를 확대하고 도와 시군은 물론 읍면동까지 재난안전대책본부를 가동해 현장 대응을 총괄하고 있다.

읍면동 직원에게는 마을별 책임구역을 지정했다. 담당 직원들은 폭염 취약계층의 안전을 직접 확인하고, 장시간 야외에 머무르는 주민에게 무더위쉼터 이용과 귀가를 안내하고 있다.

도지사 직속 '기후살인 방지 특별 전담팀(TF)'도 운영한다. 도는 부서 간 협업을 통해 현장에서 즉시 적용할 수 있는 폭염 대응 안내서를 마련할 계획이다.

인공지능(AI)과 드론 등 첨단기술을 활용한 폭염 예방·감시체계를 구축하는 등 충남형 기후재난 안전망 조성에도 속도를 낼 방침이다.

박 지사는 "폭염으로 인한 인명피해는 더 이상 어쩔 수 없는 자연재해가 아니라 반드시 막아야 할 '기후살인'이라는 각오로 대응해야 한다"며 "도민 한 분 한 분의 생명을 지킨다는 자세로 현장 중심의 폭염 대응을 더욱 강화하겠다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com