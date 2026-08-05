케이쓰리아이, 엔비디아 옴니버스 연동 플랫폼 기반 'AI 미들웨어' 론칭

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피지컬 AI·XR·디지털 트윈 통합 플랫폼 론칭

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이쓰리아이는 피지컬 AI와 XR(확장현실), 디지털 트윈, AI 에이전트를 연결한 미들웨어 'AI 기반 미들웨어(AI-Powered Middleware)'를 론칭했다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 AI-Powered Middleware는 공간 데이터, 로봇, 기존 생산 시스템, AI 에이전트가 함께 작동할 수 있도록 연결하는 것을 목표로 한다. 케이쓰리아이는 피지컬 AI 학습용 디지털 공간 생성, 로봇과 레거시 생산 시스템 통합, AI 에이전트 활용 등 3가지 축으로 관련 시장 공략에 나선다.

구체적으로는 XR 미들웨어 '유니버스 XR 프레임워크'와 디지털 트윈 플랫폼 '뉴로 트윈 X'를 중심으로 현실 공간 데이터와 산업 시스템, 피지컬 AI 솔루션을 연결한다. 자체 미들웨어는 공간 데이터를 3D로 구축해 다양한 XR 기기와 연동하며, 디지털 트윈 플랫폼은 피지컬 AI 솔루션과 생산 시스템 간 연결을 지원한다.

케이이쓰리아이 로고. [사진=케이이쓰리아이]

케이쓰리아이는 제조, 스마트시티, 교육, 관광·전시 등 현실 공간과 디지털 서비스의 결합이 필요한 산업에서 적용을 확대할 계획이다. 회사는 이를 바탕으로 피지컬 AI 학습 데이터 인프라를 고도화하고 제조·로봇 분야 적용을 확대할 예정이다.

최근 케이쓰리아이는 삼보모터스와 제조 자동화 전환 가속화를 위한 업무협약을 체결했다. 양사는 삼보모터스의 제조 현장 전문성과 케이쓰리아이의 뉴로 트윈 X 기반 디지털 트윈·피지컬 AI 기술을 결합해 생산 계획, 품질, 공급망 관리 등 제조 전반에 적용 가능한 산업용 AI 에이전트와 디지털 트윈 기반 자동화 모델을 구축해 나가고 있다.

회사 관계자는 "AI-Powered Middleware는 단순 AI 적용이 아니라 로봇, 산업 시스템, 현실 공간, 사용자 경험을 연결하는 기반이 될 것"이라며 "다양한 프로젝트를 수행하면서 축적해온 XR 미들웨어와 디지털 트윈 기술을 중심으로 피지컬 AI와 AI 에이전트 관련 성과를 확보할 것"이라고 강조했다.

nylee54@newspim.com