현대차 아반떼, 8세대로 진화…2.0ℓ·플레오스 커넥트 기본화

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6년 만에 완전변경…가솔린 2.0·하이브리드 운영

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 6년 만에 완전변경된 8세대 '디 올 뉴 아반떼'의 가격과 주요 사양을 공개하고 5일부터 계약을 시작한다.

신형 아반떼는 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드 등 두 가지 파워트레인으로 운영된다. 트림은 모던과 프리미엄, 인스퍼레이션 등 세 가지다.

현대차 디 올뉴 아반떼. [사진=이찬우 기자]

가격은 가솔린 2.0 모델이 ▲모던 2398만원 ▲프리미엄 2771만원 ▲인스퍼레이션 3152만원이다. 하이브리드 모델은 세제 혜택 적용 전 기준 ▲모던 3042만원 ▲프리미엄 3361만원 ▲인스퍼레이션 3699만원으로 책정됐다.

신형 아반떼는 전장 4765㎜, 전폭 1855㎜, 휠베이스 2750㎜로 차체를 키웠다. 트렁크 적재 용량은 최대 479ℓ로 확대했다. 초고장력 강판 적용 비율은 58.7%, 평균 인장 강도는 718MPa까지 높여 차체 안전성도 강화했다.

외관은 현대차의 디자인 철학인 '아트 오브 스틸'을 바탕으로 펜더의 볼륨과 날카로운 선, 강한 면을 조합했다. 실내에는 대형 센터 디스플레이와 9.9인치 슬림 디스플레이, 더블 D컷 스티어링 휠 등을 적용했다.

가솔린 2.0 모델은 최고출력 149마력, 최대토크 18.3kgf·m의 성능을 발휘한다. 복합연비는 최고 14.3㎞/ℓ다.

1.6 하이브리드 모델은 시스템 합산 최고출력 157마력, 최대토크 27.0kgf·m를 갖췄다. 구동모터 출력과 고단 기어비를 조정해 정지 상태에서 시속 100㎞까지의 가속 성능을 기존보다 약 6%, 시속 80㎞에서 120㎞까지의 추월 가속 성능을 약 17% 개선했다.

현대차는 17인치 휠 기준 하이브리드 연비를 기존보다 약 10% 높이는 것을 목표로 개발했다. 최종 연비는 정부기관 인증을 마친 뒤 공개할 예정이다.

하이브리드 모델에는 주행 상황에 따라 회생제동량을 조절하는 스마트 회생제동 시스템 3.0과 주행 경로를 고려해 에너지 사용을 제어하는 예측 제어 시스템을 탑재했다. 정차 중 엔진을 끈 상태에서도 공조와 인포테인먼트 기능을 사용할 수 있는 스테이 모드도 적용했다.

현대차는 기본 트림인 모던부터 플레오스 커넥트와 앱 마켓을 기본 적용했다. 고객은 차량 내에서 내비게이션과 음원 스트리밍, 게임 등 필요한 애플리케이션을 내려받아 사용할 수 있다.

모던 트림에는 10개 에어백을 비롯해 페달 오조작 안전 보조, 스마트 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조 2, 후방 교차 충돌방지 보조, 전동식 파킹 브레이크, 워크 어웨이 락 등이 기본으로 들어간다.

현대차 디 올뉴 아반떼 테크데이. [사진=이찬우 기자]

주요 제어기의 무선 소프트웨어 업데이트도 지원해 차량 출고 이후에도 기능과 소프트웨어를 최신 상태로 유지할 수 있도록 했다.

상위 사양으로는 일반 도로의 안전 구간과 과속방지턱, 교차로 등을 인식해 차량 속도를 조절하는 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2가 적용된다.

운전자가 전자식 변속 레버의 P단 버튼을 누르고 있는 동안 가속을 제한하고 제동을 작동하는 'P단 긴급제동 기능'도 현대차 최초로 탑재됐다.

이 밖에 차량이 이동한 경로를 기억해 후진을 돕는 기억 후진 보조와 서라운드 뷰 모니터, 원격 스마트 주차 보조, 디지털 키 2, 빌트인 캠 2 플러스, 뱅앤올룹슨 사운드 시스템 등을 선택할 수 있다.

현대차는 3분기 중 가솔린 2.0 모델의 고객 인도를 먼저 시작한다. 하이브리드 모델은 환경친화적 자동차 고시가 완료된 이후 세제 혜택 적용 가격을 공개하고 출고에 들어갈 예정이다.

윤효준 현대차 국내사업본부장은 "신형 아반떼는 디자인과 공간, 파워트레인, 소프트웨어 상품성을 높여 엔트리 세단의 새로운 기준을 제시하는 모델"이라며 "차량 구매 이후에도 지속적으로 진화하는 모빌리티 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

현대차는 신형 아반떼 출시에 맞춰 광고 캠페인과 고객 체험 프로그램도 진행한다. 8월 중 현대모터스튜디오 서울·고양·하남에서 특별 전시를 열고, 현대모터스튜디오 고양에서는 역대 아반떼와 신형 모델의 차체 골격 등을 함께 선보일 예정이다.

chanw@newspim.com