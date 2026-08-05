삼성물산, 홈닉 신규 서비스 4종 출시...청소·세차·펫케어 지원

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산 건설부문이 5일 홈닉에 생활편의 4종 서비스를 출시했다
- 입주민은 청소·세차·반려동물·의류수거 서비스를 할인·포인트 혜택과 함께 이용한다
- 부산 SK드파인광안에서 먼저 도입 후 전체 홈닉·래미안 단지와 타 브랜드 아파트로 확대한다
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부산 'SK드파인광안'에 첫 도입 후 전체 단지 확대
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 홈플랫폼 '홈닉(Homeniq)'에 청소, 세차, 의류수거, 반려동물 돌봄 등 생활편의 서비스 4종을 신규 출시했다고 5일 밝혔다.
삼성물산은 생활 밀착형 서비스 기업과 제휴로 신규 서비스를 선보인다. 홈닉은 지난 5월 입주 전 단계 서비스 확장에 이어 이번에는 입주 후 서비스 강화에 나섰다.
신규 생활 편의 서비스는 ▲세대 청소 서비스 '청연' ▲출장 세차와 차량 관리 서비스 '갓차' ▲반려동물 케어 서비스 '와요' ▲의류 수거 서비스 '픽옷' 4종이다.
홈닉을 도입한 단지 입주민은 서비스에 따라 할인 쿠폰이나 포인트를 받을 수 있다. 일부 서비스는 최대 50%까지 할인된 가격에 이용할 수 있다.
해당 서비스는 지난 6월말 입주를 시작한 부산 'SK드파인광안'에 처음 도입하고 이후 전체 홈닉 단지로 확대 적용한다. 홈닉 적용 이전 래미안 단지 입주민도 간단한 가입 절차를 통해 혜택을 누릴 수 있다.
홈닉은 이번 서비스 출시를 계기로 건설사 대상 B2B 영업을 강화한다. 홈닉은 지난 2024년 12월 한화 건설부문과 협업을 시작으로 두산건설, HS화성, SK에코플랜트 등 19개 타 브랜드 아파트 단지와 전략적 파트너십을 체결했다.
krawjp@newspim.com