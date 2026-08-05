상미당홀딩스, 폭염 취약계층에 건강 꾸러미 나눔

AI 핵심 요약beta
- 상미당홀딩스가 4일 서울역쪽방상담소서 나눔했다.
- 폭염 취약계층에 건강꾸러미 200개와 생수 2000개를 기부했다.
- 서울시 온기창고에 전달돼 주민 지원에 쓰일 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 상미당홀딩스가 4일 서울 용산구 서울특별시립 서울역쪽방상담소에서 폭염 취약계층을 대상으로 건강 꾸러미와 생수를 나눔하는 봉사활동을 진행했다.
이번 봉사활동은 여름철 폭염에 취약한 이웃들의 건강한 여름나기를 돕기 위해 마련됐다.
상미당홀딩스는 삼계탕·약과·스프·견과류 등 간편하게 섭취할 수 있는 식료품과 스포츠 쿨타올로 구성된 폭염 극복 건강 꾸러미 200개를 기부했다. 건강꾸러미는 상미당홀딩스 계열사 임직원이 직접 제작했으며, 이외에도 생수 2000개를 함께 기부했다. 서울시가 운영하는 '온기창고'에 전달된 건강꾸러미와 생수는 폭염 취약계층 지원에 사용될 예정이다.
'온기창고'는 쪽방촌 주민들이 편리하게 생필품을 지원받을 수 있도록 서울시가 운영하는 맞춤형 상점으로, 주민들은 배정받은 적립금을 활용해 필요한 물품을 자율적으로 선택해 수령할 수 있다.
상미당홀딩스 관계자는 "무더운 여름을 보내는 쪽방촌 주민들에게 이번 나눔이 조금이나마 힘이 되길 바라는 마음으로 건강 꾸러미를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 따뜻한 나눔을 실천해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com