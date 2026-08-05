서울, 8월 입주 앞둔 '강동역 SK 리더스뷰' 주목

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 최근 한국부동산원 오피스텔 가격동향조사에 따르면 지난 6월 기준 서울 전용면적 85㎡ 초과 오피스텔의 평균 매매가격은 14억101만 원을 기록했다.

이는 관련 통계 작성 이후 처음으로 14억 원을 넘어선 수치다. 같은 기간 오피스텔 매매가격지수는 104. 94로 15개월 연속 상승했으며, 전세가격지수는 102.41, 월세가격지수는 104.29를 기록했다.

서울 양천구 목동의 현대하이페리온 2차 전용 94㎡는 7월 17일 21억 7500만 원에 거래되며 신고가를 경신했다. 송파구 롯데캐슬골드 전용 187㎡는 지난 6월 23억 원에 전세 계약이 체결됐다.

업계 관계자는 전용 84㎡ 이상의 아파트 대체형 상품이 실수요와 임대수요를 흡수할 것으로 예상했다.

[이미지=강동역 SK 리더스뷰]

'강동역 SK 리더스뷰'는 지하 6층~지상 20층, 3개 동, 전용면적 84~99㎡, 총 378실 규모로 조성된다. 단지 내에는 약 1만5000㎡ 규모의 판매시설인 '강동역 SK 리더스뷰 아트리움'이 함께 들어설 예정이다.

이 단지는 전용 84㎡ 이상의 중대형 위주로 구성됐다. 주방에는 삼성 비스포크 냉장고·냉동고, 김치냉장고, 3구 하이브리드 쿡탑, 전기 오븐, 침니형 후드가 제공되며, 거실과 모든 침실에는 시스템 에어컨이 설치된다. 주방 벽과 상판, 거실 아트월은 세라믹 타일로 시공됐고, 현관에는 중문이 설치된다.

단지 내 판매시설인 '강동역 SK 리더스뷰 아트리움'은 녹지공간을 접목한 '그리니티가든 콘셉트'를 기반으로 조성된다. 지하 1층은 전체 임대를 완료했으며, 키즈카페, 캣카페, 소고기 다이닝, 캐주얼 푸드, 메디컬 피트니스 등이 입점할 예정이다.

교통 환경으로는 지하철 5호선 강동역과 길동역을 도보로 이용할 수 있으며, 천호대로, 양재대로, 올림픽대로, 상일IC 등을 통해 서울 주요 업무지구로 이동이 가능하다. 교육 환경으로는 천동초, 동신중, 강동구립도서관, 명일동 학원가가 인근에 위치한다.

생활 편의시설로는 강동성심병원이 단지 앞에 있으며, 현대백화점, 이마트, 롯데시네마 등 상업시설과 천호동 로데오상권 이용이 편리하다. 광나루한강공원, 올림픽공원, 길동생태공원, 강동그린웨이 등 녹지공간도 가깝다. 고덕비즈밸리, 강동첨단업무단지, 엔지니어링복합단지 등도 인접해 있다.

whitss@newspim.com