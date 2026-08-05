차바이오텍 '아이코드', 방송인 럭키 자녀 제대혈 보관

유전적 배경 고려해 가족 제대혈 보관 결정

제대혈 보관부터 이식까지 원스톱 서비스 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오텍의 제대혈은행 '아이코드'가 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타) 자녀의 제대혈을 보관하며 가족 제대혈 보관의 필요성을 알렸다.

5일 차바이오텍은 방송인 럭키가 지난 1월 강남차병원에서 태어난 딸 '라희'의 제대혈을 아이코드에 보관했다고 밝혔다.

럭키는 "라희는 인도인인 저와 한국인인 아내 사이에서 태어나 한국인 부모 사이에서 태어난 아이와는 유전적 배경이 다르다"며 "향후 난치병이 발생할 경우 적합한 제대혈 기증자를 찾기 어려울 수 있다는 설명을 듣고 보관을 결정했다"고 말했다.

방송인 럭키 기념 사진. [사진=차바이오텍]

회사에 따르면 제대혈 이식은 기증자와 조직적합성항원(HLA)이 일치해야 가능하다. 서로 다른 인종이나 민족의 유전적 특성을 가진 경우 독특한 HLA 조합을 가질 가능성이 높아 적합한 기증자를 찾는 데 어려움이 있을 수 있다.

제대혈은 출산 시 단 한 번만 확보할 수 있는 탯줄과 태반의 혈액으로, 줄기세포와 조혈모세포, 면역세포 등을 포함하고 있다. 현재 백혈병과 재생불량성 빈혈 등 혈액질환 치료에 활용되고 있으며, 뇌성마비와 자폐증, 발달장애, 제1형 당뇨병 등 다양한 질환을 대상으로 한 국내외 임상연구에도 사용되고 있다. 가족 제대혈로 보관할 경우에는 의료진의 판단에 따라 가족 구성원의 치료에 활용할 수 있다.

아이코드는 차바이오텍이 운영하는 제대혈은행으로, 제대혈 보관부터 이식과 치료까지 연계하는 서비스를 제공하고 있다. 회사는 세포 수와 생존도 검사, 미생물 배양 검사 등을 거친 뒤 영하 196도의 질소탱크에 제대혈을 보관하며, 국가지정 조혈모세포 이식기관인 분당차병원과 연계한 치료 체계를 구축하고 있다고 설명했다.

nylee54@newspim.com