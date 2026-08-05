전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.05 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[채권/외환] 유가 급락에 미 국채금리·달러 동반 하락…엔화는 미·일 공동개입 효과 유지

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국은 4일 이란 전쟁 종식 협상 기대에 유가 급락과 국채 수익률 하락으로 9월 연준 금리 인상 가능성을 낮췄다.
  • 유가 급락과 미 국채금리 하락 속에 달러인덱스와 달러/원 환율이 약세를 보이며 달러 강세 흐름이 완화됐다.
  • 미·일 당국은 지난주 공동 외환시장 개입으로 엔화 급등을 유도했고, 이에 따라 엔화는 순매도 포지션 위험이 커진 가운데 상승분 대부분을 유지했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유가 급락에 국채금리 하락…9월 금리 인상 기대 약화
미·일 공동개입 효과 지속…엔화 상승분 대부분 유지

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 4일(현지시간) 이란 전쟁 종식을 위한 협상 진전 기대감으로 국제유가가 급락하면서 일제히 하락했다. 이에 따라 시장에서는 9월 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 가능성을 낮춰 반영하기 시작했다. 미 달러화도 약세를 이어간 반면, 엔화는 미국과 일본의 이례적인 공동 외환시장 개입 효과로 최근 급등분 대부분을 유지했다.

국제유가는 이날 5% 이상 하락하며 약 3주 만의 최저 수준을 기록했다. 카타르는 미국과 이란 간 분쟁 종식을 위한 중재 협상이 진전을 보이고 있다고 밝혔고, 스콧 베선트 미국 재무장관과 마코 루비오 국무장관도 호르무즈 해협 재개방을 위한 논의가 진전을 이루고 있다고 언급하면서 투자심리가 개선됐다.

다만 이란은 협상이 진행 중이라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 부인해 시장에서는 낙관론과 경계심이 공존하는 모습이다.

미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.05 koinwon@newspim.com

유가 급락에 국채금리 하락…9월 금리 인상 기대 약화

연준의 금리 전망에 민감한 미국 2년물 국채 수익률은 6.22bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.194%를 기록했다. 장중에는 4.1897%까지 떨어져 7월 20일 이후 가장 낮은 수준을 나타냈다.

10년물 국채 수익률도 5.72bp 내린 4.627%를 기록했고, 2년물과 10년물의 금리 차는 43bp로 축소되며 수익률 곡선은 다소 평탄화됐다.

최근 중동 전쟁으로 국제유가가 급등하면서 연준의 추가 금리 인상 우려가 커졌지만, 이날 유가가 급락하면서 시장은 다시 금리 인상 가능성을 낮춰 반영했다.

연방기금금리(FF) 선물시장은 9월 15~16일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리가 인상될 가능성을 59%로 반영했다. 이는 전날의 68%보다 낮아진 수준이다.

DRW 트레이딩의 시장 전략가 루 브라이언은 "마치 영화 '사랑의 블랙홀(Groundhog Day)'을 보는 것 같다"며 "트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고 전쟁 장기화를 원하지 않을 것이고, 중동 국가들 역시 결국 현상 유지를 위한 타협점을 찾으려 할 것"이라고 말했다.

투자자들은 지난주 케빈 워시 연준 의장의 발언과 함께 이번 주 발표될 7월 미국 고용보고서를 주시하고 있다. 로이터가 집계한 전망치에 따르면 7월 비농업부문 신규 고용은 8만 명 증가할 것으로 예상된다.

또 미국 재무부는 이번주 향후 두 분기 국채 발행 계획을 발표할 예정이다. 전날 재무부는 올해 3분기 차입 규모가 7390억달러로 지난 5월 전망보다 680억달러 증가할 것으로 예상했다.

미·일 공동개입 효과 지속…엔화 상승분 대부분 유지

이날 달러/엔 환율은 0.22% 오른 달러당 157.45엔으로 마감했다. 최근 엔화 급등에 따른 되돌림이 나타났지만, 전날 기록한 3개월 만의 최저치(155.20엔)보다는 높은 수준을 나타냈고, 지난 7월 기록한 40년 만의 최고치(163.99엔)와 비교하면 여전히 크게 낮은 수준을 유지했다.

일본 정부는 지난주 미국과 공동으로 엔화를 매수하는 외환시장 개입을 실시했다고 확인했으며, 엔화는 최근 3거래일 동안 최대 5% 급등했다.

악셀 메르크 메르크인베스트먼츠 최고투자책임자(CIO)는 "외환시장 개입은 중기적으로 제한적인 효과를 갖지만 이번 조치는 시장에 엔화를 과도하게 공매도하지 말라는 신호를 보내기 위한 것"이라고 평가했다.

TS롬바드는 일본과 미국 당국의 추가 개입 가능성을 감안하면 여전히 높은 수준인 엔화 순매도 포지션은 위험성이 커졌다고 분석했다.

복수의 시장 관계자는 미국 재무부가 지난주 달러를 매도하는 대신 유로를 팔아 엔화를 매수했다고 전했다. 이는 미국이 달러 약세를 유도한다는 인식을 피하면서 일본의 엔화 강세를 지원하기 위한 이례적인 방식으로 해석된다.

다만 BNP파리바는 "이번 공동 개입은 매우 이례적이지만 엔화의 근본적인 전망을 바꿀 정도는 아니다"라며 "달러/엔 환율은 연말 현재보다 높은 수준에서 마감할 것"이라고 전망했다.

 

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.13% 하락한 99.88을 기록했다. 시장에서는 연준의 기준금리 동결과 미·일 공동 외환시장 개입 이후 달러 약세 흐름이 이어지고 있다고 평가했다.

달러/원 환율은 한국 시간 5일 오전 6시 30분 기준 전장 대비 2.62% 하락한 1430.50원에 거래됐다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
사진
프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동