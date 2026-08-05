[오늘날씨] 전국 '찜통더위' 지속…서울 한낮 38도

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전국 한낮 31~38도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 5일은 서울 낮 기온이 38도까지 오르는 등 '찜통' 더위가 이어지겠다.

5일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 북태평양고기압의 영향을 받겠다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 서울에 첫 폭염중대경보가 발효된 4일 오전 서울 종로구 탑골공원에서 시민들이 그늘에서 더위를 식히고 있다. 2026.08.04 kunjoo@newspim.com

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.

최고기온은 ▲서울 38도 ▲인천 38도 ▲수원 37도 ▲춘천 37도 ▲강릉 31도 ▲청주 36도 ▲대전 37도 ▲전주 38도 ▲광주 37도 ▲대구 36도 ▲부산 33도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다.

동해안은 흐리다가 오후부터 개겠고 그 밖의 전국은 구름이 많겠다. 충남서부·전라도는 오후에 소나기가 내리는 곳이 있겠고 제주도는 오전부터 오후까지 가끔 비가 내리겠다.

예상 강수량은 충남서부·전라도 5~20mm, 제주도 5mm 내외다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com