[오늘날씨] 전국 '찜통더위' 지속…서울 한낮 38도

AI 핵심 요약beta
- 기상청과 케이웨더가 5일 전국이 북태평양고기압 영향 받는다고 밝혔다.
- 5일 서울 38도 등 전국 대부분 지역에 찜통더위가 이어진다고 했다.
- 충남서부·전라도에 소나기, 제주도엔 비가 오고 미세먼지는 전국적으로 좋음 수준이라고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 5일은 서울 낮 기온이 38도까지 오르는 등 '찜통' 더위가 이어지겠다.
5일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 북태평양고기압의 영향을 받겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
최고기온은 ▲서울 38도 ▲인천 38도 ▲수원 37도 ▲춘천 37도 ▲강릉 31도 ▲청주 36도 ▲대전 37도 ▲전주 38도 ▲광주 37도 ▲대구 36도 ▲부산 33도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다.
동해안은 흐리다가 오후부터 개겠고 그 밖의 전국은 구름이 많겠다. 충남서부·전라도는 오후에 소나기가 내리는 곳이 있겠고 제주도는 오전부터 오후까지 가끔 비가 내리겠다.
예상 강수량은 충남서부·전라도 5~20mm, 제주도 5mm 내외다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com