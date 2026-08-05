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30억 절세 벽 걸린 헬리오·마그자…'알맞은 한 채'에 수요 쏠리나

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 정부가 5일 세제개편안을 발표해 초고가 아파트 세 부담이 커지자 '알맞은 한 채' 전략이 부각됐다.
  • 양도가액 30억원·종부세 과표 6억원 초과 구간에서 세율이 높아지며 강남3구·마용성 20억~30억원대 아파트가 절세 표적으로 떠올랐다.
  • 전문가들은 즉시 거주 가능한 20억원대 신축 아파트로 자금이 쏠리고 다주택자 매물 출회로 거래 정상화에 도움 될 것으로 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2026년 세제개편안, 양도세 30억원 경계로 혜택 차등화
종부세 과표 6억원 초과 시 세율 1.3%…20억~30억원대 셈법 복잡
강남 3구·마용성 주요 단지 30억원 턱밑 거래 활발

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 이재명 정부가 발표한 2026년 세제개편안으로 초고가 아파트에 대한 세 부담이 강화되면서 부동산 시장의 셈법이 한층 복잡해지고 있다. 강남 3구 등 인기 지역의 고가 주택 한 채를 소유하는 이른바 '똘똘한 한 채' 전략 대신, 세금 불이익을 피하고 절세 효용을 극대화할 수 있는 '알맞은 한 채'로 주택 수요가 재편될 것이라는 전망이 나온다.

특히 양도소득세 기본공제 혜택의 '마지노선'인 30억원 경계에 걸린 송파구 헬리오시티, 마포구 마포그랑자이 등 주요 단지들이 관심을 받는 추세다.

◆ 양도세 30억·종부세 과표 6억원 초과 차등…20억~30억원대 셈법 복잡

[AI그래픽 = 송현도 기자]

5일 부동산 업계에 따르면 전날 재정경제부가 발표한 세제 개편안에 따라 양도가액 30억원 이하 주택에 대한 관심이 모이고 있다.

개편안에 따르면 10년 이상 실거주한 1가구 1주택자의 양도세 기본공제액이 기존 250만원에서 2500만원으로 대폭 늘어나지만 해당 혜택은 양도가액 30억원 이하로 한정된다. 30억원을 초과하는 초고가 주택은 기본공제 상향 대상에서 배제되는 데다, 2029년부터 장기거주소득공제 한도 10억원이 신설 적용돼 양도세 부담이 가중된다.

종합부동산세 역시 과세표준 6억원(시세 약 31억원) 초과 구간부터 세율이 현행 1.0%에서 1.3%로 상향 조정된다. 시세 30억원을 넘어서는 순간 종부세와 양도세 부담이 급격히 늘어나는 세제 구조가 형성되는 셈이다.

◆ 강남 3구·마용성 주요 단지 30억원 턱밑 거래 활발

이에 따라 시세가 20억원대 후반에서 30억원 턱밑에 형성돼 있는 대표적인 주요 단지들이 직접적인 영향을 받게 된다. 특히나 강남 3구(강남·서초·송파)와 마용성(마포·용산·성동)의 '리딩 단지'들 중 상당수가 이 가격대에 포진해 있다.

먼저 강남 3구에서는 전용면적 59㎡ 소형 신축이나 84㎡ 국민평형 대단지들이 30억원 경계에서 거래되고 있다. 송파구 가락동 헬리오시티 전용 84㎡는 최근 28억9500만원에서 30억8000만원 사이에서 매매가 체결되며 30억원 선을 오르내리고 있다. 신천동 파크리오 전용 84㎡와 방이동 올림픽선수기자촌2단지 전용 83㎡ 역시 지난달 들어 각각 29억4000만원, 29억9000만원에 거래되며 30억원 턱밑까지 올라왔다.

서초구 서초동 서초래미안 전용 84㎡는 지난달 28억4000만원에 손바뀜됐다. 강남권 소형 평형인 강남구 개포동 개포래미안포레스트 전용 59㎡의 경우 6월 27억원대에서 지난달 30억8000만원으로 상승하는 등 역시 30억원 선을 오르내리고 있다.

신흥 부촌으로 자리 잡은 마용성 지역도 국민평형과 중대형 평형을 중심으로 절세 마지노선인 30억원에 근접하고 있다. 마포구 대흥동 마포그랑자이 전용 84㎡는 6월 26억1500만원에 거래가 체결됐다. 마포구 공덕동 공덕SK리더스뷰 전용 115㎡ 중대형 평형은 6월 28억원에 거래되며 30억원 선에 다가섰다.

성동구 행당동 서울숲리버뷰자이 전용 84㎡는 지난달 26억1500만원에 매매됐고, 금호동1가 e편한세상금호파크힐스 전용 84㎡도 6월 25억5000만원에 거래를 마쳤다. 용산구에서는 효창동 용산롯데캐슬센터포레 전용 84㎡가 지난달 25억5000만원에, 이촌동 강촌 전용 106㎡가 6월 27억원에 거래되며 상급지 갈아타기 수요의 표적이 되고 있다.

매도자 입장에서는 주택 가격이 30억원을 넘어설 경우 2500만원의 양도세 기본공제 혜택을 누리지 못하므로, 매매 시 호가를 29억원대 후반으로 조율하거나 매수자와 계약 조건을 조정하는 식의 절세 눈치게임이 활발해질 것으로 보인다.

◆ 전문가들 "20억원대 신축 아파트로 자금 쏠림 가능"

전문가들은 이번 세제 개편안으로 시세 30억원 이하이면서 즉시 실거주가 가능한 20억원대 신축 아파트로 자금 쏠림이 유입될 수 있다고 분석한 바 있다.

남혁우 우리은행 부동산연구원 연구원은 "보유에서 거주 중심으로 세제 혜택이 개편되면서 이주나 철거 기간 동안 실거주를 채우기 힘든 재건축 아파트보다 즉시 입주해 거주 공제율을 채울 수 있는 신축 아파트 선호 현상이 지속될 것"이라며 "과세표준 6억원 이하인 20억~30억원대 지역이 절세가 가능한 알맞은 한 채로 새롭게 인식돼 갈아타기 수요가 집중될 수 있다"고 설명했다.

양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 "다주택자의 한시적 양도세 완화(2027~2028년)와 일부 고가주택 보유자의 세 부담 증가는 일정 수준의 매물 출회를 유도할 수 있다"라며 "그동안 누적된 매물 잠김 현상을 완화하고 거래를 정상화하는 데 일부 도움이 될 것"이라고 분석했다.

dosong@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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