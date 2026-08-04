경기도, '첫 폭염중대경보'에 비상 2단계 가동..."인명피해 방지 총력"

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오산·하남·여주 등 7개 시·군 폭염중대경보...31개 시·군 전역 폭염특보

도, 선제적 대응 위해 비상근무 2단계 상향...재난상황실 합동 대응

추미애 지사 긴급 지시..."야외작업 중단 및 취약계층 현장 안전 직접 확인"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제도 도입 이후 처음으로 수도권 일대에 '폭염중대경보'가 발효되는 등 역대급 무더위가 이어지자 경기도가 재난안전대책본부를 비상 2단계로 상향하고 강력 대응에 나섰다.

최악의 폭염에 경기도 광명시 한 그늘막에서 시민들이 더위를 피하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

경기도는 폭염 장기화 및 인명 피해 예방을 위해 재난안전대책본부 비상 근무를 선제적으로 2단계로 강화해 운영 중이라고 4일 밝혔다.

4일 기준 경기도 오산·하남·여주·고양·안성·파주·용인 등 7개 시·군에는 최고 수준의 폭염특보인 '폭염중대경보'가 나머지 24개 시·군에는 '폭염경보'가 발효돼 도내 31개 시·군 전역이 폭염 영향권에 들었다.

또한 과천·안산·의왕을 제외한 28개 시·군에는 밤사이 더위가 이어지는 '열대야주의보'도 함께 내려졌다.

경기도 비상근무 기준상 폭염중대경보가 21개 이상 시·군으로 확대될 때 2 단계가 가동되지만 도는 폭염 확산세에 선제 대응하기 위해 지난 3일 오후 3시부터 비상 2단계를 조기 가동했다.

지난 3일 추미애 경기도지사가 화성동부소방서 신축 현장 안전을 확인하고 있다. [사진=경기도]

이에 따라 총괄반과 지원부서는 재난상황실에서 합동 근무를 실시하며 시·군 및 관계 기관과 함께 온열질환자 발생 추이, 취약계층 보호, 농·축·수산업 피해 현황 등을 밀착 관리하고 있다.

추미애 경기도지사 역시 31개 시·군과 관계 부서에 긴급 지시사항을 전파하고 인명 피해 및 안전사고 예방을 최우선 과제로 추진할 것을 주문했다.

추 지사는 공문을 통해 ▲공공발주 공사 현장의 폭염 시 작업 중지 조치 의무화 및 민간 사업장 권고▲생활지원사·자율방재단 등을 활용한 독거노인 및 논밭 근로자 예찰 강화▲행동요령·무더위쉼터·경기기후보험 집중 홍보▲농·축·수산업 현장 대응체계 강화를 지시했다.

추미애 지사는 "폭염중대경보는 도민의 생명이 위협받을 수 있다는 최고 수준의 경고"라며 "위험 시간대 야외 작업은 즉시 중지하고 논밭 근로자와 독거노인 등 취약계층의 안전을 현장에서 직접 확인해 달라"고 당부했다.

8월 2일 경기도 전 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 광명시 철산상업지구 휴식의자에서 쿨링포그가 나와 더위를 식히고 있다. [사진=박승봉 기자]

이어 "도민 여러분께서도 무더위가 심한 오후 2시부터 5시까지는 야외 활동을 자제하고 시원한 곳에서 충분히 휴식해 주시길 바란다"며 "도와 시·군의 모든 역량을 현장에 집중해 인명 피해를 막는 데 총력을 기울이겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com