[프로축구] '안양전 2골' 울산 이동경, K리그1 21라운드 MVP

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹은 4일 이동경을 K리그1 21라운드 MVP로 선정했다
- 이동경은 FC안양전 멀티골로 울산의 3-1 승리와 리그 2위 도약을 이끌었다
- 21라운드 베스트11은 부천FC 중심으로 구성됐고 K리그2 MVP는 화성FC 플라나가 차지했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 울산 HD의 해결사 이동경이 올 시즌 세 번째 K리그1 라운드 최우수선수(MVP) 영예를 안았다.
한국프로축구연맹은 4일 이동경이 하나은행 K리그1 2026 21라운드 MVP로 선정됐다고 발표했다. 20라운드에 이은 2회 연속 수상이이자 3라운드를 포함해 올 시즌 세 번째 라운드 MVP다.
이동경은 지난 2일 울산 문수축구경기장에서 열린 FC안양과의 홈경기에서 멀티 골을 터뜨리며 울산의 3-1 승리를 견인했다. 1-1로 맞선 후반 28분 상대 수비 맞고 흘러나온 공을 침착하게 마무리해 역전 결승 골을 뽑아냈다. 이어 후반 32분 정교한 프리킥으로 쐐기 골까지 작렬했다. 이동경의 활약으로 승점 3점을 보탠 울산(10승 4무 7패·승점 34)은 리그 2위로 올라섰다.
이동경은 21라운드 베스트11 공격수 부문에도 팀 동료 야고, 부천FC 갈레고와 함께 이름을 올렸다. 미드필더 부문에는 루빅손, 엄원상(이상 대전), 바사니, 성예건(이상 부천)이 뽑혔다. 수비수에는 이주용, 김건희(이상 인천), 김정택(김천)이 선정됐고, 최우수 골키퍼는 김현엽(부천)에게 돌아갔다.
21라운드 베스트 팀은 부천FC가 차지했다. 부천은 1일 강원FC 원정에서 3-0 완승을 거두며 5경기 연속 무승(3무 2패) 고리를 끊었다. 갈레고의 중거리 슈팅 선제골과 성예건의 K리그 데뷔골, 가브리엘의 추가 골을 묶어 올 시즌 첫 3골 차 승리를 거뒀다.
베스트 매치는 2일 제주월드컵경기장에서 열린 제주 SK와 인천 유나이티드의 3-3 난타전이 선정됐다.
K리그2 21라운드 MVP는 화성FC의 플라나에게 돌아갔다. 플라나는 1일 대구FC전에서 홀로 4골을 폭격하며 팀의 5-1 대승과 3연승을 이끌었다.
psoq1337@newspim.com