조지훈 전주시장, 보훈단체협의회 간담회 개최...정책 반영 추진

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- 전주시가 4일 보훈단체장들과 간담회를 열어 보훈 예우 강화 방안을 논의했다.
- 간담회에서 국가유공자 예우 확대와 보훈단체 활동 애로사항 및 개선 의견을 공유했다.
- 전주시는 제안 내용을 검토해 향후 보훈 정책에 적극 반영하고 보훈 가치 확산에 힘쓰겠다 했다.
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국가유공자·보훈가족 지원 강화, 보훈 가치 확산 위한 협력체계 구축
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 국가유공자와 보훈가족에 대한 예우를 강화하고 보훈단체와의 지속적인 소통을 통해 보훈문화 확산에 나선다고 4일 밝혔다.
조지훈 전주시장은 이날 시청 3층 소회의실에서 전주시 보훈단체협의회 소속 단체장들과 간담회를 갖고 보훈 현장의 주요 의견과 건의사항을 청취했다.
이번 간담회는 국가유공자와 보훈가족에 대한 예우를 강화하고 보훈단체와의 협력체계를 확대해 지역사회에 보훈의 가치를 널리 확산하기 위해 마련됐다.
참석자들은 각 단체의 주요 활동과 운영 현황을 공유하고 국가유공자 예우 확대와 보훈단체의 원활한 활동을 위한 애로사항과 다양한 의견을 전달했다.
시는 이날 제안된 의견을 정책적 필요성과 실현 가능성 등을 종합적으로 검토해 향후 보훈 정책 수립과 운영에 적극 반영할 계획이다.
이교건 전주시 보훈단체협의회장은 "보훈 현장의 목소리를 직접 전달하고 의견을 나눌 수 있는 자리를 마련해 준 데 감사드린다"며 "앞으로도 국가유공자의 명예를 높이고 보훈의 가치를 지역사회에 널리 알리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
조지훈 전주시장은 "국가를 위한 희생과 헌신을 기억하고 합당하게 예우하는 것은 공동체가 지켜야 할 기본적인 책무"라며 "국가유공자와 보훈가족이 자긍심을 가질 수 있도록 현장의 목소리를 세심하게 살피고 보훈단체와 꾸준히 소통해 보훈의 가치가 시민과 미래세대까지 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com