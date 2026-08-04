[MLB] 이정후, 홈런 2방 포함 3안타...호수비에 도루까지 '원맨쇼'

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 팀의 리빌딩 선언 속에서도 공·수·주에 걸쳐 '원맨쇼' 활약을 펼쳤다.

이정후는 4일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 글로브라이프필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 텍사스 레인저스와의 원정 경기에 2번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 3안타(2홈런) 3타점 2득점 1도루로 맹활약했다. 시즌 타율은 0.301에서 0.306으로 올랐다.

1회초 첫 타석에서 텍사스 선발 칼 콴트릴의 낮은 직구에 루킹 삼진을 당했다. 자동투구판정시스템(ABS) 챌린지를 신청했으나 판정은 번복되지 않았다.

두 번째 타석부터 방망이가 폭발했다. 팀이 2-0으로 앞선 3회초 1사 주자 없는 상황. 이정후는 콴트릴의 3구째 시속 133.6㎞ 스플리터가 가운데로 몰리자 주저 없이 배트를 돌렸다. 타구는 비거리 125m를 기록하며 우중간 담장을 크게 넘어갔다. 지난달 26일 LA 에인절스전 이후 9일 만에 터진 시즌 7호 홈런이다.

[알링턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 4일(한국시간) 메이저리그 텍사스 레인저스와의 원정 경기 3회초 홈런을 때리고 주루하고 있다. 2026.8.4 psoq1337@newspim.com

5회초 2사 후 날카로운 좌전 안타를 친 이정후는 곧바로 2루 베이스를 훔쳐 시즌 8호 도루를 성공시켰다. 상대 포수의 송구 실책을 틈타 3루까지 안착하며 텍사스 배터리를 흔들었다.

하이라이트는 8회초였다. 선두 타자로 들어선 이정후는 불펜 페이튼 그레이의 초구 시속 138.9㎞ 슬라이더를 그대로 걷어 올렸다. 타구는 또다시 우중간 펜스를 직선으로 넘어서는 솔로 아치(시즌 8호)가 됐다. 빅리그 통산 두 번째 한 경기 멀티 홈런이다. 지난해 작성한 개인 한 시즌 최다 홈런(8개)과도 타이를 이뤘다.

이정후는 9회초 1사 만루 마지막 타석에서도 중견수 희생플라이를 기록하며 타점을 추가했다. 팀 안타 6개 중 절반인 3안타를 혼자 책임졌다. 이날 우익수 수비에서도 까다로운 타구 2개을 잡아내는 빈틈없는 수비까지 선보였다.

샌프란시스코는 이정후의 원맨쇼에 힘입어 5-1로 승리했다. 샌프란시스코는 트레이드 마감일을 맞아 로비 레이, 루이스 아라에스, 엘리엇 라모스 등 주전급 선수들을 대거 내보내며 사실상 시즌 포기를 선언했다. 팀 분위기가 가라앉은 상황에서 이정후가 3연패 탈출을 견인했다. 반면 가을야구를 노리며 전력을 유지하고 있는 아메리칸리그 서부지구 공동 2위 텍사스는 6연패 수렁에 빠졌다.

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