포천시·티엔젠·파인브이티, 국방 정보통신기술 융합보안 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 3일 티엔젠·파인브이티와 협약했다.
- 국방 ICT 융합보안 실증·인프라 조성을 추진했다.
- 연구·고용 확대해 국방 거점 도약을 노렸다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 지난 3일 ㈜티엔젠, 파인브이티와 유무인복합전투체계(MUM-T)에 적용되는 국방 ICT 융합보안 기술의 실증·검증과 관련 인프라 조성을 함께 추진하기 위해 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.
이번 협약은 첨단 국방 보안 산업의 기반을 마련하고 신규 고용 창출과 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐으며 협약에 따라 세 기관은 국방 정보통신기술 융합보안 연구과제 공동 수행, 기술 실증 및 인프라 조성, 상호운용성 확립 등 다양한 분야에서 협력 체계를 구축하기로 했다.
티엔젠은 포천시가 제공하는 테스트베드 인프라와 파인브이티 로보틱스연구소의 기술 역량을 결합해 국방 융합보안 솔루션을 선보일 계획이다. 또 포천시에 '국방암호보안특화연구센터' 분원을 개소해 고도화된 암호보안 솔루션을 개발·실증하고 군에 최적화된 차세대 보안장비를 신속 공급한다는 계획이다.
파인브이티는 인공지능 연구소, 로보틱스 연구소, 모빌리티 연구소, 국방 전자전보안 연구소를 기반으로 유무인복합체계, 양자암호, 대드론, 과학탐사용 로봇, 인공지능 제품을 개발·수출하는 국방벤처 협약기업이다. 2025년부터 포천시와 전자전보안신속연구소를 공동 설립·운영하고 있으며 정부 공식 연구소로 지정받았다.
전자전보안연구소는 지난 7월 국방부와 정보통신기획평가원이 공모한 국방 분야 인공지능 응용제품 신속상용화 지원사업에 선정돼 인공지능 기반 가상현실(VR)·혼합현실(MR) 대드론 훈련 시뮬레이터를 국내외 국방기관과 대드론 관련 정부기관에 납품할 예정이다.
심상국 티엔젠 대표이사는 "이번 협약은 유무인복합전투체계의 보안 신뢰성을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "포천시 소재 대학과 협업해 국방 보안 인재 양성과 채용을 연계하고 생산시설 확충까지 지역사회와 함께 성장하겠다"고 말했다.
백영현 포천시장은 "첨단 국방 정보통신기술 및 보안 기술 보유 기업들과의 이번 협약은 포천시가 국방 방위산업의 핵심 거점으로 도약하는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "기업이 지역에 안착해 인재를 양성하고 일자리를 창출할 수 있도록 행정적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com