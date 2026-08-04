전북자치도, 전주 첫 폭염 중대경보 발효...최고 수준 대응체계 가동

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체감온도 38도·최고기온 39도 대응...취약계층 보호·현장 안전관리 전면 강화

농작업·야외작업 제한, 2시간마다 20분 이상 휴식 점검·생존 3단계 행동수칙 홍보

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 도내 최초로 전주시에 폭염 중대경보가 발효됨에 따라 재난안전대책본부를 중심으로 최고 수준의 폭염 대응체계를 즉시 가동하고 시·군과 관계기관에 특별지시사항을 긴급 전파했다고 4일 밝혔다.

폭염 중대경보는 하루 이상 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발령되는 최고 단계의 대응체계로 인명피해 위험이 매우 높은 상황이다.

선풍기 바람으로 더위를 이기는 상인[사진=뉴스핌DB] 2026.08.04 lbs0964@newspim.com

도는 기록적인 폭염이 이어짐에 따라 온열질환과 농업·산업현장 피해 예방을 위해 취약계층 보호와 현장 대응을 한층 강화한다.

우선 홀몸어르신 등 취약노인에 대해서는 생활지원사를 통한 안전 확인을 확대하고 노숙인에 대해서도 종합지원센터를 중심으로 현장 예찰과 안전관리를 강화한다.

농업 분야에서는 낮 시간대 농작업 중지와 충분한 휴식을 적극 안내하고 온열질환 예방요원을 활용한 현장 예찰을 강화한다.

건설현장 등 취약사업장에 대해서는 2시간마다 20분 이상 휴식 보장 의무 준수 여부를 집중 점검하고 긴급조치를 제외한 야외작업 중지를 적극 권고할 방침이다.

야외 공연과 축제는 일정 조정을 검토하도록 권고하고 시·군 및 관계기관과 협력해 폭염 국민행동요령 홍보도 집중 추진한다.

특히 도는 폭염 중대경보 발효 시 도민이 반드시 실천해야 할 '생존 3단계 행동수칙'을 집중 홍보한다. 행동수칙은 모든 야외활동을 즉시 중단하는 '중단(Stop)', 무더위쉼터 등 시원한 장소로 이동하는 '이동(Move)', 가족과 이웃, 차량 내부 방치자를 확인하는 '확인(Check)'으로 구성됐다.

또 어지러움과 두통 등 온열질환 증상이 나타나면 즉시 119에 신고하고 시원한 장소로 이동해 응급조치를 받을 것을 당부했다.

이원택 전북지사는 "폭염 중대경보는 단순한 무더위가 아닌 도민의 생명을 위협하는 재난"이라며 "어르신과 농업인, 야외근로자 등 취약계층의 안전 확보에 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com