용인특례시, 3년 연속 적극행정 우수기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 3일 행안부 적극행정 표창을 받았다.
- 2023∼2025년 평가서 3년 연속 우수기관에 올랐다.
- 죽능산단 정상화와 어르신 차량동행서비스가 성과다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 행정안전부의 지방정부 적극행정 종합평가에서 3년 연속 우수기관에 선정되며 제6회 적극행정 유공포상 시상식에서 행안부 장관 표창을 받았다.
용인시는 지난 3일 정부세종청사에서 열린 '제6회 적극행정 유공포상 시상식'에서 행정안전부가 실시한 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가' 우수기관 선정에 따라 장관 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.
앞서 행안부는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 적극행정 활성화 노력, 제도 활용 및 이행 성과, 국정과제 성과 창출 노력 등을 종합 평가해 우수기관을 선정했으며 시는 2023·2024·2025년 평가에서 3년 연속 우수기관으로 이름을 올렸다.
시는 적극행정 제도를 활용해 장기간 지역 숙원으로 남아 있던 현안을 해결하고 공직자의 적극적인 업무 수행을 뒷받침하는 제도를 강화해 시민 체감도가 높은 행정을 추진한 점을 인정받았다.
특히 10년 이상 지연돼 온 죽능일반산업단지 조성 사업의 쟁점을 해소해 사업을 정상 궤도에 올린 점과 동행 매니저가 어르신의 병원 이용 전 과정을 함께하며 이동부터 접수·수납 절차까지 지원하는 전국 최초 '어르신 차량 동행서비스'를 도입한 사례가 대표적인 성과로 높게 평가됐다.
시는 적극행정 우수사례 공모를 통해 부서별 창의적·전문적 행정을 적극 발굴하고 서면 심사와 온라인 전 국민 투표, 발표 심사 등을 거쳐 우수사례를 선정해 추진 공무원에게 시장 표창·성과급·포상휴가 등을 부여하는 보상체계를 운영하고 있다.
이상일 용인시장은 "이번 장관 표창은 시민의 불편을 해소하고 지역 현안을 풀기 위해 현장에서 적극적으로 노력해 온 모든 공직자의 성과"라며 "앞으로도 시민이 체감하는 변화를 만들어낼 수 있도록 적극행정의 기반을 더욱 공고히 하고 더 나은 용인특례시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com