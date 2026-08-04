함평자동차극장, '운영 적자' 8월말 폐장…재정 부담 가중

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누적·관람객 감소…다목적 문화공간으로 전환

[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군이 운영난과 인근 풍수해정비사업 겹쳐 오는 31일 상영 종료 후 9월 1일부터 잠정 휴관에 들어간다.

4일 함평군에 따르면 함평자동차극장은 민선 7기 당시 군민 문화복지 향상을 위해 조성돼 2021년 1월 개장했다.

코로나19 장기화 시기 사회적 거리두기와 맞물려 비대면 문화시설로 주목받았으나 이후 영화산업 환경 변화와 OTT 확산으로 관람객이 지속적으로 줄었다.

함평자동차극장 전경. [사진=함평군] 2026.08.04 saasaa79@newspim.com

실제 2021년부터 2026년 7월까지 누적 관람대수는 3만 3274대, 관람수입은 6억 4544만 원인 반면 지출액은 14억3866만 원으로 누적 운영손실은 약 7억 9322만 원에 달한다. 관람대수도 2021년 1만 4138대에서 2022년 7562대, 2023년 3763대, 2024년 4191대, 2025년 2393대로 감소했다. 올해 7월까지 1227대 관람에 그쳤다.

함평군은 9월부터 함평읍 내교리·기각리 일원에서 내교·기각지구 풍수해생활권 종합정비사업에 착수한다. 하천·배수로·우수관로 정비와 배수펌프시설 신·증설을 골자로 2029년 1월까지 추진된다. 사업구역에 자동차극장 2개 상영관 중 나비관 부지가 포함되면서 사업기간 동안 나비관 정상 운영이 어렵게 됐다.

남은 황금박쥐관 단일 상영관 운영도 검토했으나 영화 배급사가 요구하는 상영 조건 등을 충족하기 어려워 안정적인 배급과 운영 지속이 현실적으로 어렵다고 판단했다.

함평군은 운영 여건을 종합적으로 검토한 결과 오는 31일까지 운영한 뒤 9월1일부터 잠정 휴관하기로 결정했다. 군은 자동차극장 부지를 보다 효율적으로 활용하기 위해 황금박쥐관 중심으로 다목적 문화공간과 축제·행사 지원시설 등으로 활용한다는 계획이다.

함평군 관계자는 "함평자동차극장이 변화한 여건에 맞춰 새로운 형태의 문화공간으로 이어가는 것이 중요하다"며 "군민들이 보다 다양한 방식으로 이용할 수 있는 공간으로 활용해 나가겠다"고 말했다.



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