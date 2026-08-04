포천문화관광재단, 평택시문화재단과 문화교류 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 포천문화관광재단이 3일 평택시문화재단과 문화예술 교류 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 공연·전시 공동 기획, 콘텐츠 교류, 공모사업 협력 등 상생협력을 단계적으로 확대하기로 했다.
- 포천·평택은 시립예술단과 억새축제를 기반으로 지역 강점을 연계해 실질적 문화예술 교류와 네트워크 확대를 추진할 계획이다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 포천문화관광재단은 지난 3일 경기 남·북부 문화예술 교류 활성화와 지역 문화예술 발전을 위해 평택시문화재단과 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.
양 기관은 이번 협약을 통해 공연·전시 공동 기획 및 우수 문화예술 콘텐츠 교류, 공연장 운영 노하우 및 문화예술 정책 정보 공유, 문화관광 콘텐츠 공동 발굴 및 공모사업 협력, 시립예술단·지역 예술인 교류 및 전문 인력 역량 강화, 공동 홍보 및 기타 상생협력 사업 등에서 협력을 단계적으로 확대해 나가기로 했다.
특히 경기 북부 거점 공공 공연장인 포천반월아트홀과 경기 남부의 평택아트센터를 비롯한 다양한 공공 공연장을 운영하는 평택시문화재단이 권역을 넘어 협력체계를 구축했다.
양 기관은 이번 협약을 계기로 지역 간 문화예술 교류를 본격 확대하고 공동사업 발굴과 각종 공모사업 협력을 통해 시민에게 보다 다양한 문화예술 콘텐츠를 제공할 계획이다.
이중효 포천문화관광재단 대표이사는 "포천과 평택은 포천시립민속예술단과 평택시립국악관현악단을 통해 전통문화 계승에 뜻을 함께하고 있으며 억새 축제라는 공통된 문화콘텐츠도 보유하고 있다"며 "이번 협약을 계기로 양 지역의 강점을 연계한 실질적인 문화예술 교류가 확대되길 기대한다"고 말했다.
이상균 평택시문화재단 대표이사는 "포천과 평택 지역 간 문화예술 네트워크를 확대하고 상호 협력을 통해 양 기관이 함께 성장하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com