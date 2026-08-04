대한체육회, 제30회 한일청소년스포츠교류 초청행사 대전서 6일간 개최

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 2일부터 7일까지 대전에서 제30회 한일 청소년스포츠교류 초청행사를 개최했다
- 양국 청소년 436명이 5개 종목 합동훈련·경기와 대전 문화·관광 체험으로 스포츠·문화 교류를 했다
- 3일 환영연과 일본 미에현 파견행사로 30년 교류를 기념하고 청소년 스포츠교류 확대를 다짐했다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대한체육회가 한일 청소년의 스포츠교류에 앞장선다.
대한체육회는 2일부터 7일까지 6일간 대전광역시에서 '제30회 한일 청소년스포츠교류 초청행사'를 개최한다.
한일 청소년스포츠교류는 한국과 일본의 초등학생 및 중학생에게 국제 스포츠 교류와 문화체험 기회를 제공하기 위해 1997년부터 매년 양국을 오가며 초청·파견 형태로 진행되는 교류 프로그램이다.
올해로 30회를 맞는 이번 행사에는 대한민국 대전을 방문한 일본 미에현과 효고현 선수단 218명을 포함하여 양국 선수단 및 본부임원 등 총 436명이 참가한다. 참가자들은 축구, 농구, 배구, 탁구, 배드민턴 등 5개 종목에서 합동훈련과 연습경기, 공식경기를 진행하며 상호 기량을 겨루고 우정을 나눌 예정이다. 아울러 참가자들은 대전의 주요 문화·관광시설을 체험하며 서로의 문화를 이해하고 교류하는 시간을 가지게 된다.
특히 3일 열리는 환영연에서는 한일청소년스포츠교류 30회를 맞아 지난 30년간의 교류와 우정의 발자취를 담은 기념영상 상영과 케이크 커팅 등 기념행사를 열고 향후 한일 양국 청소년교류의 지속적 발전을 기원한다.
한편, 한국 선수단은 8월 16일부터 21일까지 일본 미에현에서 열리는 파견행사에 참가해 현지 청소년 선수들과 종목별 경기 및 문화교류를 이어갈 예정이다.
유승민 회장은 "올해로 30회를 맞은 이번 교류를 통해 양국 청소년들이 스포츠를 통해 잊지 못할 추억을 만들고, 더 큰 세상으로 나아갈 수 있도록 하는 경험이 되길 바란다"며 "대한체육회는 양국 청소년의 교류가 더욱 확대할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.
iaspire@newspim.com