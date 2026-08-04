광산뮤직온페스티벌 9월 개막…자우림·다이나믹듀오 라인업

AI 핵심 요약beta
- 광산구가 9월 황룡친수공원서 광산뮤직온페스티벌을 19일과 20일 개최했다
- 자우림과 다이나믹 듀오 등 10팀이 출연하고 개막식 직후 불꽃놀이를 선보였다
- 축제장은 뮤직존·플레이존·투게더존으로 구성돼 휴식·체험·공연을 함께 즐길 수 있도록 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 오는 9월 전남광주통합특별시 광산구 황룡친수공원에서 제4회 광산뮤직온페스티벌이 열린다.
4일 광산구에 따르면 이번 축제는 오는 19일부터 20일까지 이틀간 '연결도시 광산, 음악으로 잇다'를 주제로 개최된다.
록밴드 '자우림', 힙합 뮤지션 '다이나믹 듀오'가 참여해 열띤 무대를 펼칠 예정이다. 나머지 8개 가수팀 라인업은 순차적으로 공개된다. 개막식 직후에는 불꽃놀이가 펼쳐져 여름밤을 화려하게 장식할 예정이다.
축제 현장은 뮤직존(주무대 구역)을 비롯해 플레이존, 투게더존으로 구성됐다. 플레이존에는 휴식을 즐기며 음악과 무대를 감상할 수 있는 인디언 천막, 그늘막, 기념 사진관(포토존) 공간이 마련된다. 투게더존에서는 도심공원 승마체험, 보드게임장 등 온 가족이 함께할 수 있는 체험 행사, 예술인의 거리 공연이 시민을 맞이한다.
박병규 광산구청장은 "모두를 하나로 이을 광산의 울림이 더 크게, 더 멀리 퍼질 수 있도록 제4회 광산뮤직온페스티벌에도 많은 시민의 관심과 참여를 바란다"라고 말했다.
bless4ya@newspim.com