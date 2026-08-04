크리스토퍼 놀란 '오디세이' 흥행 청신호…예매량 43만장 돌파

AI 핵심 요약beta
- 크리스토퍼 놀란 감독이 4일 신작 오디세이 예매 43만장 돌파했다고 밝혔다
- 오디세이 사전 예매량 43만2232장으로 예매율 1위에 올랐고 내한 배우들은 한국 수묵화 앞에서 기념사진을 촬영했다
- 오디세이는 트로이 목마 장면 수묵화 공개 속에 5일 전국 극장에서 개봉한다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이'가 배우와 제작진의 내한 일정과 함께 예매량 43만장을 돌파했다고 4일 밝혔다.
크리스토퍼 놀란 감독과 엠마 토마스 프로듀서, 배우 맷 데이먼, 샤를리즈 테론은 지난 3일부터 기자간담회와 레드카펫, 무대인사 등 공식 내한 일정을 진행하고 있다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 이날 오전 7시 1분 기준 사전 예매량 43만 2232장을 기록하며 전체 예매율 1위에 올랐다. 실시간 예매율은 41.0%를 기록했다.
이와 함께 영화 속 장면을 한국 전통 수묵화로 재해석한 작품 앞에서 촬영한 기념사진도 공개됐다. 작품은 서예·캘리그라피 작가 김소영이 제작했으며 트로이 목마를 바닷가로 옮기는 장면을 수묵화로 표현했다.
놀란 감독과 엠마 토마스 프로듀서, 맷 데이먼, 샤를리즈 테론은 이 작품을 배경으로 기념사진을 촬영했다. 엠마 토마스 프로듀서는 전통 장신구인 노리개를 착용한 모습도 공개했다.
'오디세이'는 오는 5일 전국 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com