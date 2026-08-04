서울시교육청 도서관·평생학습관 23곳서 여름방학 가족 독서 행사

가족 낭독 영상부터 그림책·환경 체험까지 운영

어린이·청소년·성인 위한 맞춤형 프로그램 마련

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 여름방학을 맞아 산하 23개 도서관과 평생학습관에서 가족 중심의 독서문화 프로그램을 운영한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 서울시교육청 독서캠페인 '북웨이브(BookWave)'와 연계해 가족이 책을 읽고 대화하는 시간을 늘리기 위해 마련됐다. 온라인 낭독 프로젝트부터 독서와 환경·과학·인공지능(AI)을 결합한 체험 프로그램까지 가족 구성원들이 함께 참여할 수 있도록 구성했다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 2024년부터 '책 읽는 나'에서 '함께 읽는 가족'과 '독서공동체 서울'로 독서문화를 확산한다는 목표로 북웨이브를 추진하고 있다. 올해는 그동안 100일 챌린지와 독서 크루 활동으로 쌓은 참여 열기를 여름방학 기간 가정 내 독서 습관으로 이어가는 데 초점을 맞췄다.

강서도서관과 서대문도서관은 북웨이브 100일 챌린지 참여 가족을 대상으로 온라인 낭독 프로그램 '우리 가족 낭독 프로젝트: 가족 책 소리'를 운영한다. 참가 가족이 선정 도서 6종 가운데 한 권을 골라 함께 낭독한 뒤 짧은 영상을 촬영해 제출하는 방식이다.

강서도서관에서는 지속가능한 식생활과 자원순환을 다루는 '우리 가족이 GREEN 탐험대: 우리 가족 지구 밥상'과 '우리 가치 순환 마켓'을 진행한다. 영등포평생학습관은 중국 동화책을 읽고 전통 등을 만드는 '세계 그림책 독서교실'을 마련했다.

어린이와 청소년을 위한 체험형 프로그램도 운영된다. 강남도서관의 '상상을 현실로 만드는 3D펜 과학창작소'와 동대문도서관의 '미래 상상 AI 창작소'에서는 참가자가 직접 결과물을 제작할 수 있다.

송파도서관은 책을 천천히 읽으며 감정을 살펴보는 '어린이 슬로리딩 여름학교'를 운영한다. 노원평생학습관에서는 우주 탐사와 인류의 미래를 다루는 '별책우주: 나도 천문학자랍니다'를 진행하며 종로도서관은 초등학교 6학년부터 중학교 3학년까지 참여하는 독서동아리 '청춘논단'을 모집한다.

성인 대상 행사로는 동작도서관의 '풍성한 삶을 위한 평생 책 읽기'와 정독도서관의 '노벨문학 릴레이 독서챌린지'가 마련됐다. 종로도서관은 고문헌을 직접 필사하고 전시하는 '고전을 쓰다, 오늘을 잇다'를 운영한다.

프로그램 신청은 서울시교육청 평생학습포털 에버러닝에서 할 수 있다. 행사별 일정과 모집 대상 등 자세한 내용은 각 도서관과 평생학습관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정근식 서울시교육감은 "북웨이브의 물결을 타고 온 가족이 함께 책을 읽고 이야기를 나누는 여름이 되기를 바란다"며 "앞으로도 북웨이브가 일회성 캠페인에 그치지 않고 서울의 모든 가정과 지역사회에 깊이 뿌리내리는 독서문화 운동으로 성장할 수 있도록 다양한 연계 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com