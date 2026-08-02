현대건설, 오사카에 0-3 완패…여자배구 슈퍼리그 2전 2패

흥국생명도 중국 상하이에 0-3 셧아웃패 2전 2패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자 프로배구 현대건설이 2026 제주 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치를 단 한 세트도 얻지 못한 채 2전 전패로 마무리했다.

현대건설은 2일 제주 한라체육관에서 열린 대회 둘째 날 경기에서 일본 오사카 마블러스에 세트 스코어 0-3(20-25 17-25 26-28)으로 완패했다. 전날 중국 상하이 브라이트 유베스트전 0-3 패배에 이어 또다시 셧아웃을 당했다. 반면 전날 흥국생명을 3-0으로 완파한 오사카는 2연승을 달리며 대회를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2일 열린 제주 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치 둘째 날 현대건설과 오사카 마블러스 경기. [사진=KBSN] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

현대건설은 팀 공격 성공률이 29.41%에 머무는 빈공에 시달렸다. 반면 오사카는 44.69%의 높은 공격 성공률을 앞세워 현대건설 코트를 폭격했다. 현대건설은 2년 차 신예 이채영이 양 팀 최다인 17점으로 고군분투했으나 팀 패배를 막기엔 역부족이었다.

1세트 초반 3-8로 끌려간 현대건설은 강서우의 서브 에이스와 배유나의 블로킹으로 12-14까지 추격했다. 하지만 고비마다 오사카의 화력을 막지 못하고 20-24에서 후루카와에게 퀵오픈을 허용해 세트를 내줬다. 2세트 9-7로 앞서던 현대건설은 순식간에 내리 8실점하며 주도권을 완전히 넘겨주며 17-25로 무너졌다.

마지막 3세트에서는 반격의 기회를 잡았다. 12-15에서 구솔의 블로킹 2개와 이채영의 연속 3득점을 묶어 6연속 득점하며 18-15로 경기를 뒤집었다. 이채영의 활약으로 먼저 20점 고지를 밟았으나 마무리가 아쉬웠다. 20-20 동점을 허용한 뒤 듀스 접전에 들어갔고 26-26에서 후루카와와 하야시에게 연속 퀵오픈을 맞으며 26-28로 무릎을 꿇었다.

이어 열린 경기에선 흥국생명이 상하이에 0-3(17-25 19-25 18-25)으로 져 2전 2패로 상하이는 2전 2승으로 대회를 마감했다.

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