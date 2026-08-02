한대희 군포시장, 관내 물놀이터 현장점검..."안전관리 만전" 당부

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 2일 한대희 시장이 관내 물놀이터를 찾아 안전점검을 실시했다고 밝혔다.
- 한 시장은 시설관리 상태와 미끄럼 방지, 안전요원 근무·통제수칙·돌발상황 대응 매뉴얼 등 안전관리 시스템을 집중 점검했다.
- 앞서 어린이공원 에어바운스 사고 후 위험시설을 전면 폐쇄한 시는 물놀이터 운영 종료일까지 단 한 건의 사고도 발생하지 않도록 당부했다.
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사고 발생 에어바운스 전면 폐쇄 등 위험 요소 즉시 조치
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 한대희 시장이 최근 발생한 어린이공원 물놀이터 사고와 관련해 관내 주요 야외 물놀이 시설을 직접 찾아 현장점검을 실시하고 관계자들에게 철저한 안전관리를 당부했다고 2일 밝혔다.
시에 따르면 이번 점검에서 한 시장은 시설물의 전반적인 관리 상태와 바닥 미끄럼 방지 등 물리적 안전 요소를 꼼꼼히 점검했다.
아울러 현장 안전요원의 근무 실태, 적정 수용 인원 초과 시 통제 수칙, 강풍 등 돌발 상황에 대비한 응급 대응 매뉴얼 작동 여부 등 안전 관리 시스템 전반을 집중 살폈다.
앞서 지난 17일 군포시 산본동의 한 어린이공원 물놀이터에서는 에어바운스 구조물이 기울어지면서 어린이 7명이 타박상 등 부상을 입는 사고가 발생한 바 있다. 시는 사고 즉시 관내 물놀이 시설 내 에어바운스를 전면 폐쇄하고 잠재적 위험 요인을 차단했다.
현장점검을 마친 한대희 군포시장은 "어린이들이 안심하고 즐겁게 뛰어놀아야 할 공간에서 사고가 발생했던 만큼, 직접 현장을 확인하며 사소한 위험 요소까지 찾아내 개선하고자 했다"며 "시민의 안전은 그 어떤 가치와도 타협할 수 없는 시정의 최우선 과제"라고 강조했다.
이어 "위험 시설을 폐쇄했다고 해서 긴장의 끈을 늦춰서는 안 된다"며 "물놀이터 운영이 최종 종료되는 날까지 단 한 건의 안전사고도 재발하지 않도록 현장 인력과 담당 부서가 합심해 안전관리에 만전을 기해달라"고 지시했다.
1141world@newspim.com