유니스, 31일 日 첫 미니앨범 발매…데뷔 첫 서머송 공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유니스(UNIS)가 31일 일본 앨범을 통해 청량 Y2K 감성을 선보인다.

유니스는 이날 각 온라인 음원 사이트를 통해 일본 첫 번째 미니앨범 '유니스파클(UNI☆Sparkle!)'을 발매했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유니스. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.07.31 alice09@newspim.com

이는 지난해 12월 발표한 두 번째 일본 디지털 싱글 '므와(mwah…)' 이후 약 7개월 만에 선보이는 신보다.

유니스는 데뷔 이후 다양한 일본 오리지널곡으로 현지 팬들과 꾸준한 소통을 이어왔다. 이번에는 일본 첫 미니앨범을 통해 한층 다채로워진 음악적 매력을 펼쳐 보인다.

특히 유니스는 앨범 발매를 기념해 세대를 넘어 사랑받아 온 일본의 인기 캐릭터 이치고이치에와 특별한 컬래버레이션을 진행했다.

이치고이치에 특유의 아기자기한 그림체로 여덟 멤버의 캐릭터를 새롭게 구현했고, 이를 활용한 '기미사마(GimmeSummer☆)' 스페셜 뮤직비디오도 선보였다.

공개된 영상에는 사랑과 우정, 청춘을 그려온 이치고이치에의 세계관과 유니스의 밝고 청량한 에너지가 조화롭게 녹아들었다.

유니스의 발랄한 매력과 일본 레트로 감성이 만나 '유니스파클'이 지닌 Y2K 무드를 한층 극대화했다.

'유니스파클'은 일본의 Y2K 감성을 토대로 유니스의 반짝이는 매력을 극대화한 앨범이다.

타이틀곡 '기미사마'를 비롯해 '베이비베이비(BBYBBY)', '모시모시(moshimoshi♡)', '므와', '스위시(SWICY)' 일본어 버전까지 총 다섯 곡이 알차게 수록됐다.

타이틀곡 '기미사마'는 유니스가 데뷔 이후 처음으로 선보이는 서머송이다. 사랑과 우정에 바쁜 소녀들의 '리얼 청춘'을 그려냈다.

이 곡은 방탄소년단, M!LK 등 다수의 인기 아티스트와 작업한 오카지마 카나타와 이쿠타 리라의 '사랑바람' 등을 작업한 Carlos K.가 작사와 작곡에 참여해 완성도를 높였다.

여기에 '귀엽기만 해선 안 되나요?' 등의 안무를 맡은 마키타 사코가 퍼포먼스 제작에 참여해 유니스 특유의 생기발랄한 매력을 배가시켰다.

앞으로 유니스는 현지에서 다양한 프로모션을 전개하며 팬들과 가까운 소통을 이어간다.

alice09@newspim.com