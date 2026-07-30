평택시, 대광위 찾아 '평택 30분 생활권' 광역교통 현안 건의

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)를 찾아 '평택 30분 생활권' 실현을 위한 주요 광역교통 현안을 건의했다.

30일 시에 따르면 이번 면담은 급속한 도시 성장과 인구 증가로 서울 및 수도권행 광역교통 수요가 급증함에 따라 시민들의 출퇴근 불편을 해소하고 선제적인 교통 대책을 마련하기 위해 추진됐다.

평택시가 대광위 찾아 '평택 30분 생활권' 광역교통 현안에 대해 설명하고 있다[사진=평택시]

지난 29일 진행된 면담에서 시는 ▲대광위 준공영제 광역버스 2개 노선 신설(평택지제역~소사벌·용죽지구~교대역, 서정리역~송탄터미널~브레인시티~사당역) ▲출퇴근 시간대 혼잡도 완화를 위한 광역버스(M5438번, 5503번) 증차 및 2층버스 투입 ▲'지제역세권 공공택지지구' 광역교통개선대책 내 도로 등 필수 기반 시설 반영 등을 건의했다.

특히 시는 대중교통 이용객의 안전과 편의를 위해 혼잡도가 높은 출퇴근 시간대 증차가 시급함을 설명하고 대광위의 협조를 요청했다.

이어 시는 지제역세권 개발에 따른 대규모 교통 수요에 대응할 수 있도록 충분한 기반 시설 확보의 중요성을 설명했다.

이에 대해 최원용 평택시장은 "평택이 대한민국 미래산업 핵심 도시로 성장하는 만큼 광역교통망 확충은 가장 시급한 과제가 되고 있다"며 "앞으로도 시민이 일상에서 체감할 수 있는 교통환경 개선을 위해 필요한 광역교통 사업을 적극적으로 발굴하고 국비 확보와 정책 반영에 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

krg0404@newspim.com