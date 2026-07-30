창원FC, 대표이사·임원 공개 모집…조직 재정비

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시 출연기관인 재단법인 창원FC가 재단 운영을 이끌 대표이사와 임원을 공개 모집해 조직 재정비에 나선다.

창원FC 엠블렘[사진=창원FC] 2026.07.30

창원FC는 재단의 새로운 도약을 이끌 대표이사(단장) 1명과 임원 8명(이사 7명·감사 1명)를 공개 모집한다고 30일 밝혔다.

대표이사(단장)는 재단의 업무를 총괄하고 이사장을 보좌해 재단 운영 전반을 책임지는 자리로 임기는 2년이다. 지원 대상은 경영 또는 스포츠 분야에서 임원 경력을 갖춘 사람 등 관련 분야 전문성과 조직 운영 역량을 갖춘 인재다.

이사는 이사회 심의·의결에 참여하며 재단 운영 전반에 대한 자문 역할을 맡고 감사는 재단 회계와 업무 전반에 대한 감사 업무를 담당한다.

강기윤 창원FC 이사장은 "창원FC가 시민과 함께 성장하는 시민구단으로 한 단계 더 도약하기 위해서는 전문성과 책임감을 갖춘 임원의 역할이 중요하다"며 "창원FC의 미래를 함께 이끌 역량 있는 인재들의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

모집 공고는 30일부터 창원FC와 창원시 홈페이지에 게시되며 원서 접수는 다음달 10일부터 14일까지 진행한다.

news2349@newspim.com