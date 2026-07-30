김성제 의왕시장 "소상공인 경영 부담 덜고 점포 경쟁력 끌어올릴 것"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 30일 2026년 소상공인 경영환경 개선사업 참여업체를 8월 3일부터 7일까지 모집한다고 밝혔다
- 지원대상은 의왕시 내 창업 6개월 이상 소상공인으로 서류평가와 심의를 통해 최종 선발한다
- 점포당 최대 300만원을 지원하며 광고·홍보물 제작, 시스템·간판·인테리어 개선 등에 활용할 수 있다
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 지역 소상공인의 경영 부담을 덜고 점포 경쟁력을 끌어올리기 위해 '2026년 의왕시 소상공인 경영환경 개선사업' 참여업체를 오는 8월 3일부터 7일까지 모집한다고 30일 밝혔다.
시에 따르면 지원 대상은 의왕시에 사업장을 두고 창업 후 6개월 이상 영업을 지속하고 있는 소상공인이다. 시는 서류 평가와 평가위원회 심의를 거쳐 최종 대상 업체를 선발할 예정이다.
지원 규모는 점포당 최대 300만 원으로 설정됐다. 주요 지원 분야는 ▲ 온·오프라인 광고 및 홍보물·포장 용기 제작 ▲ CCTV, 방범·소방 설비, 키오스크, 테이블 오더, POS 단말기 설치 등 시스템 개선 ▲ LED·판형 간판 교체 ▲ 도배·도색·조명·진열대 개선 등 인테리어 분야다.
사업 관련 세부 사항은 의왕시청 누리집 고시·공고란을 확인하거나 의왕시 지역경제위생과 또는 한국생산성본부로 문의하면 안내받을 수 있다.
김성제 의왕시장은 "이번 사업이 침체된 경기 속에서 어려움을 겪는 소상공인들에게 노후 시설을 개선하고 신규 고객을 창출하는 실질적인 마중물이 되기를 바란다"며 "지원과 개선이 필요한 관내 소상공인의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.
1141world@newspim.com