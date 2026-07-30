안산도시공사, 소규모 노후시설 무상 점검 '안전두드림' 상시 추진

AI 핵심 요약beta
- 안산도시공사가 30일 안전두드림을 하반기에도 추진했다
- 소규모 노후 민간시설까지 무료 점검 대상을 확대했다
- 올 연말까지 접수하며 후속 점검과 관찰도 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산도시공사는 지역사회 시설물 안전 강화를 위해 무상 안전점검 컨설팅 사업인 '안전두드림'을 하반기에도 지속 추진한다고 30일 밝혔다.
공사에 따르면 '안전두드림'은 자체 점검이 어려운 소규모 노후시설을 대상으로 무료 안전점검을 수행하고 효율적인 유지관리 방안을 컨설팅해 주는 안산도시공사의 대표 사회공헌 사업이다.
공사는 올해부터 기존 공공시설물 위주의 사업 대상을 민간시설물까지 대폭 확대했으며 모집 방식을 연중 상시 접수 체계로 전환해 시민 접근성을 끌어올렸다.
상반기에는 단독주택 2개 동과 안산역 환승센터 버스승강장 등 총 4개소를 대상으로 무상 점검을 제공해 안전 사각지대 해소에 기여했다.
신청 대상은 안전 결함이 의심되거나 유지관리 컨설팅이 필요한 소규모 노후 건축·토목시설물이다. 단 '시설물안전법'에 따른 1·2·3종 시설물과 공동주택, 민원·소송 등 분쟁 소지가 있는 시설은 대상에서 제외된다.
공사는 점검 결과 추가 확인이 필요한 시설물에 대해 손상 정도에 맞춰 후속 점검과 추적 관찰까지 사후 지원을 이어갈 계획이다.
신청은 올 연말까지 이메일 또는 전화로 접수하면 된다. 세부 사항은 안산도시공사 누리집 공지사항을 통해 확인할 수 있다.
김보영 안산도시공사 건설사업본부장은 "상반기 현장 점검 노하우를 바탕으로 시설물 특성에 맞춘 실질적인 유지관리를 지원하겠다"며 "하반기에도 안전관리에 어려움을 겪는 시설을 적극 발굴해 안전 사각지대를 해소하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com