구례군, 여름철 혈액 수급 위기 극복…군민 자발적 헌혈 참여

AI 핵심 요약beta
- 구례군이 29일 광장에서 군민 헌혈 행사를 했다
- 여름철 혈액 부족 해결과 군민 자발적 참여 확대를 목표로 했다
- 정기 헌혈과 홍보를 통해 생명 나눔과 나눔 문화를 확산할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 구례군이 여름철 혈액 수급 위기 극복과 생명 나눔 확산을 위해 지난 29일 구례군의회 광장에서 군민 헌혈 행사를 실시했다고 30일 밝혔다.
여름방학과 무더위로 헌혈 참여가 감소하는 시기인 만큼 전국적으로 혈액 보유량 확보에 어려움이 이어지고 있어 이번 행사는 혈액 수급 안정화와 군민 자발적 참여 확대를 목표로 마련됐다.
헌혈 가능 연령은 16세부터 69세까지다. 약물 복용에 따른 부작용 우려나 해외여행 이력이 있는 경우 사전 상담을 통해 헌혈 적격 여부를 확인해야 한다.
참여자에게는 헌혈증서와 함께 혈액형 검사, 감염병 바이러스 여부 확인 등 기본 혈액검사가 무료로 제공되며 헌혈 1회당 4시간의 자원봉사 시간이 인정되는 혜택도 주어진다.
구례군 보건의료원 보건사업과장은 "여름 휴가철을 앞두고 혈액 수급이 어려운 시기에 자발적으로 헌혈에 동참해 준 분들께 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회에서 소중한 생명 나눔을 실천할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
구례군 보건의료원은 정기적인 헌혈 행사를 지속 추진해 혈액 수급 안정화에 힘을 보태고 지역사회에 따뜻한 나눔 문화가 정착되도록 홍보를 강화할 계획이다.
chadol999@newspim.com