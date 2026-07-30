'신병4', 엘리트 대대장·에이스 신병 떴다…신화부대 대격변 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주'가 2차 티저 영상을 공개하며 더욱 강력해진 병영 라이프를 예고했다.

'신병'은 좋은 놈부터 나쁜 놈, 이상한 놈까지 별별 놈들이 모두 모인 그곳에 '군수저' 신병이 입대하면서 벌어지는 이야기를 그린 하이퍼 리얼리즘 밀리터리 코미디다. 유쾌한 코미디에 절묘하게 어우러진 현실 공감 에피소드가 성별과 세대를 불문하고 대중의 취향을 저격하며 전 시즌 큰 사랑을 받았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신병4 티저. [사진=KT스튜디오지니] 2026.07.30 moonddo00@newspim.com▲△▲

'신병4 : 사보타주'에서는 계급이 오르고 고민도 늘어버린 상병 박민석(김민호)이 하사로 돌아온 최일구(남태우)와 미스터리 신병, 돌풍을 일으킬 대대장의 등장으로 다시 전투태세에 돌입하는 다이내믹한 병영 라이프 후반전이 그려진다. '군텐츠'라는 새로운 장르를 개척한 민진기 감독과 코미디 대가 윤기영 작가가 다시 의기투합했고, '신병' 시즌1을 함께한 김단 작가가 가세해 드라마 팬들을 설레게 한다.

앞서 베일을 벗은 1차 티저가 반가운 '신병즈'의 유쾌한 귀환을 알렸다면, 이날 공개된 2차 티저 영상에서는 신화부대에 감도는 심상치 않은 기류가 포착됐다. 소문 무성한 엘리트 대대장 변혁진(이현균)이 마침내 부대에 입성한 것. 뉴페이스 등장에 놀란 박민석의 표정은 앞으로 펼쳐질 격변의 신화부대를 짐작게 한다.

군기가 바짝 든 신병 김현욱(이원정) 역시 범상치 않다. 막내를 반기는 부대원들의 환영에 이어 "내 밑으로 전부 다 집합해"라고 외치는 문빛나리(김요한)의 모습도 흥미롭다. 그간 '폐급 라인'을 이어오던 그가 맞후임을 맞이하자마자 기다렸다는 듯 잡도리에 나선 모습이 웃음을 자아낸다. 하지만 특급 에이스의 합류를 반기던 분위기도 잠시, "빡세지겠는데"라는 누군가의 불길한 한마디는 신화부대에 다시 폭풍이 몰아칠 것을 예고하며 기대감을 높인다.

'짬' 오른 고참들의 활약과 뉴페이스의 합류는 웃음 시너지를 더한다. 먼저 김민호는 '군수저' 신병에서 고참라인에 발을 내디딘 상병 '박민석'으로 다시금 활약한다. 평화로운 상병 생활은 물 건너가고, '엘리트' 대대장과 '눈치 백단' 신병이 들어오면서 군생활 후반기마저 녹록치 않을 예정이라고. 여기에 완벽한 '군스타'로 거듭난 국민배우 전세계 역의 김동준, 중대한 선택의 기로에 선 중대장 조백호 역의 오대환, 그리고 말년 병장에서 막내 하사로 돌아온 최일구 역의 남태우가 반가움을 더한다. 새롭게 합류한 이현균은 변화와 혁신을 앞세운 엘리트 대대장 '변혁진'으로, 이원정은 속내를 알 수 없는 눈빛의 에이스 신병 '김현욱'으로 변신해 개성 있는 연기를 선보인다.

'신병4 : 사보타주' 제작진은 "신화부대에 결이 다른 두 에이스가 새롭게 합류하면서 박민석의 평화로운 상병 라이프에도 비상이 걸린다"라며 "익숙했던 병영에 새로운 인물들이 등장하면서 더욱 다이내믹해질 병영 라이프를 기대해 달라"고 전했다.

한편, ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주'는 내달 24일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 티빙에서도 감상할 수 있다.

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