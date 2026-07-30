서울 단성학교 8곳 남녀공학 전환…성심여중·무학여고 등 포함

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2027학년도 7곳·2028학년도 1곳 전환

학교당 3년간 3억원 지원…시설 개선 별도

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울지역 중·고등학교 8곳이 2027~2028학년도에 남녀공학으로 전환된다. 학령인구 감소에 대응해 학교를 적정 규모로 운영하고 학생들의 통학 여건과 학교 선택권을 개선하려는 취지다.

서울시교육청은 남녀공학 전환을 신청한 11개 학교 가운데 중학교 4곳과 고등학교 4곳 등 총 8곳을 전환 대상 학교로 최종 확정했다고 30일 밝혔다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

2027학년도에는 정원여중과 성심여중, 한양중, 한양과학기술고, 신정여중, 서울신정고, 무학여고 등 7곳이 남녀공학으로 바뀐다. 성심여고는 2028학년도부터 남녀공학으로 전환된다.

학교 유형별로는 일반중학교 4곳과 일반고등학교 2곳, 특성화고등학교 2곳이다. 한양중과 한양과학기술고는 남학교에서 남녀공학으로 전환되며 나머지 6곳은 여학교에서 남녀공학으로 바뀐다.

서울시교육청은 지난 5월 남녀공학 전환 신청을 받은 뒤 학생 배치계획과 학교별 배정 여건, 전환 필요성, 학교운영위원회 심의 절차, 학교 시설과 관련 부서 의견 등을 종합적으로 검토했다.

이번 전환은 학령인구 감소에 따라 학교를 적정 규모로 운영하는 한편 특정 지역의 남녀 학생 비율 불균형과 원거리 통학 문제를 완화하기 위해 추진됐다. 학생이 성별에 따라 지원할 수 있는 학교가 제한되는 문제를 줄여 학교 선택권을 확대한다는 목적도 있다.

다만 함께 신청한 휘경여중과 휘경여고, 송곡고는 중장기 검토 대상으로 분류돼 이번 전환 대상에서는 제외됐다. 서울시교육청은 이들 학교가 의견 수렴 등 절차적 정당성이 부족하거나 인근 학교와 연계한 전환 추진과 학생 배치 여건에 대한 추가 검토가 필요하다고 판단했다. 향후 여건이 달라지면 단계적인 재추진을 검토할 예정이다.

서울시교육청은 남녀공학으로 전환하는 학교에 시설 개선비와 학교 운영비, 학생 생활지도 인건비 등을 지원한다.

학교 구성원의 적응 프로그램과 학교 운영 지원을 위해 학교당 매년 8000만원씩 3년간 2억4000만원을 지급한다. 남녀공학 전환 관련 업무와 학생 생활지도를 담당할 인력 채용비로는 매년 2000만원씩 3년간 6000만원을 지원한다. 학교 한 곳당 지원금은 총 3억원이다.

남녀 학생이 함께 사용할 수 있도록 화장실과 탈의실, 보건실을 확충하거나 개선하는 데 필요한 시설사업비는 학교별 사업 규모에 따라 별도로 지원한다. 교명 변경 인가와 관련 조례 개정 등 전환 전 필요한 행정 절차도 지원할 계획이다.

서울시교육청 관계자는 "이번 남녀공학 전환 확정을 통해 학생들의 통학 여건이 개선되고 수요자 중심의 교육 환경이 조성될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 학령인구 변화에 선제적으로 대응해 서울 교육의 경쟁력을 높이고 학생들의 학습권을 보장해 나가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com