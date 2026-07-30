서울 생활폐기물 하루 63톤 감량…재활용품 수거량 55톤 증가

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 30일 생활폐기물 2차감량 성과를 발표했다
- 서울시는 하루 63톤 감량·재활용 55톤 증가 성과를 거뒀다
- 서울시는 인센티브·3차평가로 폐기물 저감 확산을 추진했다
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시가 2차 생활폐기물 감량 성과를 30일 발표했다.
서울시에 따르면 자치구 2차 성과 평가 결과, 생활폐기물 발생량이 전년 동기 대비 하루 평균 63톤 줄어 1차 평가 당시 29톤에 비해 2배 이상 감량을 이뤘다. 같은 기간 공공 재활용품 수거량은 하루 평균 55톤 증가했다.
이번 2차 평가는 4월부터 5월까지의 실적을 토대로 진행됐다. 평가 항목은 1차와 동일하지만, 1차가 홍보와 교육에 중점을 뒀다면, 2차는 실제 감량과 재활용 성과에 비중을 두고 배점을 조정했다.
성과에 대한 보상도 이어졌다. 2차 평가에서는 총 9개 자치구에 10억 원 규모의 인센티브가 지원된다. 최우수 1개 구에는 3억 원, 우수 3개 구에는 각 1억 원, 장려 5개 구에는 각 8000만원이 주어진다.
자치구별 특화사업도 눈에 띈다. 광진구는 전입 1인 가구를 위해 재활용봉투와 분리배출 안내문을 배부해 초기 정착을 지원했으며, 관악구는 외국인 주민을 위한 다국어 안내문을 제작해 참여 장벽을 낮췄다. 강동구는 재활용 거점시설을 설치해 순환 문화 확산에 기여했다.
이러한 지역 특성에 맞춘 세밀한 정책이 실제 감량 성과로 이어졌다는 점에서 정책 실효성이 확인됐다는 분석이다.
서울시는 오는 8월까지의 누적 실적을 반영한 3차 종합평가를 예고했다. 시는 이를 통해 감량과 재활용 성과를 더욱 정교하게 점검하고, 우수사례를 확산해 도시 전반의 폐기물 저감 속도를 높일 계획이다.
윤재삼 기후환경본부장은 "생활폐기물 감량 성과를 거둘 수 있었던 것은 자치구의 적극적인 현장 정책과 천만 시민의 자발적인 실천 덕분"이라며 "일상 속 생활폐기물 감량이 자리 잡을 수 있도록, 서울시가 시민 곁에서 관련 제도와 인프라를 한층 더 개선해 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com