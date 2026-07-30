경기도북부119특수대응단, 산악구조팀 항공기 출동 절차훈련 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도북부119특수대응단은 30일 산악구조팀 대상 항공기 출동 대비 절차훈련을 실시했다
- 산악구조 출동 중 약 40%가 항공기를 활용해 골든타임 확보를 위한 신속 구조체계가 중요해졌다
- 훈련은 호이스트 하강·들것 패킹 등 항공구조 전 과정을 실전 반복하며 유관 부서 협업과 대응능력을 강화했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도북부119특수대응단은 산악구조 현장에서의 신속한 항공구조체계 구축을 위해 산악구조팀을 대상으로 항공기 출동 대비 절차훈련을 실시했다고 30일 밝혔다.
경기도북부119특수대응단은 지난 28일과 30일 용인에 위치한 경기도119특수대응단에서 산악구조팀의 항공기 출동 절차를 숙달하기 위한 '산악구조팀 항공기 출동 대비 절차훈련'을 진행했다.
이번 훈련은 산악구조 출동 시 항공기 활용 비중이 지속적으로 증가하는 상황에 맞춰 실제 출동 절차를 반복 숙달하고 항공운용 부서와 산악구조팀 등 유관 부서 간 협조체계를 강화하기 위해 마련됐다.
현재 산악구조 출동 중 약 40%가 항공기를 활용하고 있으며 추락사고나 급성질환 등 긴급 상황에서는 항공기의 신속한 투입이 구조 성공과 생존율 향상에 핵심적인 역할을 하고 있다.
특히 북한산 인수봉과 같은 험준한 암벽 지형은 도보 접근이 쉽지 않아 구조 시간이 길어질 우려가 큰 만큼 암벽구조 전문성과 등반 경험을 갖춘 산악구조대원이 항공기를 이용해 신속히 현장에 투입될 수 있는 대응체계 구축이 요구되고 있다.
훈련에는 항공기 운용 기관인 경기도119특수대응단의 협조하에 산악구조대원 10명이 참여했으며 실제 출동 상황을 반영한 시나리오 중심으로 진행됐다.
주요 훈련 내용은 항공기 선착 절차 숙달, 항공기 탑승 및 호이스트 하강 훈련, 들것 패킹과 지상수신호를 활용한 항공기 유도, 구조대상자 인양 및 유도줄 운용 등 항공구조 전 과정을 실전과 같이 반복 숙달하는 방식으로 실시됐다.
권선욱 경기도북부119특수대응단 단장은 "산악사고는 골든타임 확보가 무엇보다 중요한 만큼 산악구조대와 항공대의 유기적인 협업이 필수적"이라며 "앞으로도 지속적인 합동훈련을 통해 현장 대응능력을 더욱 높이고 국민이 신뢰할 수 있는 신속하고 안전한 산악구조 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다
asj7376@newspim.com