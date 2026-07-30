단양군, 주민 주도 지역공동제 활성화 박차

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 30일 주민 주도 마을공동체 활성화에 속도를 냈다
- 올해 1단계 마을지원금을 800만 원으로 늘렸으며 내년부터 최대 3000만 원 2단계 사업을 신설한다
- 각 마을은 정원·축제·보수·꽃길 조성 등 특화사업을 추진하고 우수마을은 2단계 숙원사업을 진행한다
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내년부터 최대 3000만 원 규모 2단계 지원 도입
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 주민이 직접 마을의 변화를 이끄는 공동체 활성화에 속도를 내고 있다.
마을 리더 역량을 높이는 교육과 함께 주민공모사업 지원을 확대하고 내년부터는 최대 3000만 원 규모의 2단계 지원사업을 신설해 주민 주도형 지역발전 기반을 강화한다.
단양군은 올해 참여 마을의 사업 추진력을 높이기 위해 1단계 마을별 지원금을 기존 500만 원에서 800만 원으로 확대했다고 30일 밝혔다.
아울러 내년부터는 우수마을을 대상으로 기존에 없던 2단계 지원사업을 도입해 1500만 원에서 최대 3000만 원까지 차등 지원할 계획이다.
각 마을은 지역 특성을 살린 다양한 사업도 추진한다.
고평리는 마을정원 조성과 출향민 초청 축제를, 보발2리는 성황당 보수와 산책로 정비를 추진한다.
용진리는 백일홍 꽃길을 조성하고 대가리는 보리밭길 걷기 축제와 대가천 유실수 식재 사업을 진행할 예정이다.
우수마을로 선정된 곳은 내년도 2단계 사업비를 활용해 숙원사업을 본격 추진하게 된다.
choys2299@newspim.com