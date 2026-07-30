민형배 특별시장 "광주 군공항 부지, 반도체 산단 지정 환영"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장은 30일 광주 군공항 부지를 호남권 반도체 국가산단 후보지로 지정한 데 환영 입장을 밝혔다다.
- 민 시장은 광주 군공항 부지가 재생에너지·용수·물류 여건을 갖춘 반도체 산업 최적지라며 세계에서 가장 빠른 팹 준공을 추진하겠다고 했다.
- 민 시장은 소부장 기업·연구기관·정주여건을 갖춘 글로벌 반도체 생태계 첨단산업도시를 전남광주에 구축하겠다고 다짐했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장은 국토교통부가 광주 군공항 부지 일원 약 250만평을 '호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지'로 지정한 것에 대해 환영한다는 입장을 밝혔다.
30일 전남광주시에 따르면 민 시장은 환영문에서 "호남권 반도체 첨단 국가산단은 대한민국 반도체 산업의 경쟁력을 높이고, 전남광주가 미래 첨단산업의 중심지로 도약하는 역사적인 출발점"이라며 "결단해 주신 이재명 정부와 관계기관에 깊이 감사드린다"고 말했다.
민 시장은 "광주 군공항 부지는 반도체 산업의 최적지로, 풍부한 재생에너지와 용수를 갖추고 있다. 부지가 넓고 확장성이 뛰어나며 교통과 물류 여건도 우수하다"며 "국가의 미래 산업전략과 기업의 합리적인 선택이 전남광주에서 만나고 있다"고 설명했다.
민 시장은 "이제 중요한 것은 속도"라며 "전남광주통합특별시가 세계 반도체 산업 역사상 가장 빠른 팹 준공을 이뤄내겠다. 정부·기업·관계기관과 원팀으로 뛰어 산단 지정과 보상, 기반시설 구축까지 모든 행정절차를 빈틈없이 뒷받침하겠다"고 약속했다.
끝으로 "오늘의 후보지 지정을 세계적 반도체산업 생태계 구축으로 이어가겠다"며 "소부장 기업과 연구기관이 함께 성장하고, 주거·교육·문화·교통을 두루 갖춘 첨단산업도시, 전남광주에서 힘차게 열겠다"고 다짐했다.
이번 후보지 지정은 산업통상자원부가 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 투자 수요를 바탕으로 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따라 국가산업단지 지정을 요청한 데 따른 것이다.
bless4ya@newspim.com