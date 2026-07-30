'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 개봉 첫날 68만…박스오피스 '압도적 1위'

AI 핵심 요약beta
- 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 30일 개봉 첫날 68만 관객 모으며 박스오피스 1위를 차지했다.
- 역대 시리즈 및 '아바타2''겨울왕국2' 첫날 기록을 모두 경신하며 높은 평점과 티켓 파워를 보여줬다.
- 개봉 이틀째 예매량 74만 장 돌파로 주말 극장가 흥행 독주가 예상되며 전국 극장에서 상영 중이다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 첫날 68만 명이 넘는 관객을 모으며 박스오피스 정상을 차지했다고 30일 밝혔다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 전날 개봉한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 하루 동안 68만여 명을 동원해 누적 관객 수 68만 9000여 명을 기록했다. 이는 역대 흥행작인 '아바타: 물의 길'(약 35만 명)과 '겨울왕국 2'(약 60만 명)의 첫날 스코어를 뛰어넘은 수치다.
이와 함께 직전 년도 흥행 1위를 기록한 '주토피아 2'를 비롯해 전작인 '스파이더맨: 홈커밍', '스파이더맨: 파 프롬 홈', '스파이더맨: 노 웨이 홈'의 오프닝 기록까지 모두 경신하며 압도적인 티켓 파워를 과시했다.
실관람객 평점 역시 CGV 골든에그지수 97%, 롯데시네마 9.8점, 메가박스 9.1점 등으로 고공행진 중이다. 5년 만에 돌아온 톰 홀랜드는 한층 성숙해진 청년 피터 파커의 내면 변화와 깊어진 연기력을 입체적으로 그려냈다는 평을 받고 있다. 여기에 화려한 스케일의 액션 시퀀스가 더해져 관람객들의 만족도를 높이고 있다.
개봉 이틀째 자정 기준 예매량 74만 장을 넘어선 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 이번 주말 극장가 흥행 독주를 이어갈 것으로 전망된다.
'노 웨이 홈' 사건 이후 모든 이에게 잊힌 피터 파커가 정체를 아는 의문의 적과 통제 불능의 능력 변이에 맞서는 이야기를 그린 이번 작품은 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com