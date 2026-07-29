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송하철 목포대 총장 "의대는 목포에, 본부는 순천에" 공식 제안

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  • 송하철 목포대 총장은 29일 순천대에 통합본부와 목포 의대안을 제안했다.
  • 그는 대학통합·의대 소재지 결정을 서둘러야 한다고 밝혔다.
  • 목포대와 순천대는 지난해 11월 통합 합의 뒤 의대 위치로 갈등 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1의대·2대학병원 체제 추진 재확인

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 국립목포대 송하철 총장은 29일 전남광주통합특별시의회 전남청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "순천대에 통합대학본부를 두고 목포대에 의과대학을 설치하는 구체적 제안을 공식 전달했다"고 밝혔다.

송 총장은 "지역의 염원인 의과대학 설립과 대학 통합에 대한 양 대학 간 협의가 원만하게 진행되지 못해 목포시민, 순천시민을 비롯한 통합특별시민들께 걱정을 끼쳐 죄송하다"며 "이제는 대학통합 여부와 대학본부, 의대 소재지를 정하는 절차를 서둘러 매듭지어야 할 때"라고 말했다.

송하철 국립목포대 총장이 29일 오전 전남광주통합특별시의회 전남청사 브리핑룸에서 전남 국립의대 설립 관련 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.07.29 ej7648@newspim.com

그는 "국립목포대와 국립순천대는 전남 국립의대 신설이 국정과제로 가시화된 이후 수십 차례 협의를 진행해 왔고, 교육부 심의도 13차례나 받았다"며 "그럼에도 아직 대학본부와 의과대학 소재지를 결정하지 못한 채 지금에 이르렀다"고 설명했다.

송 총장은 "우리는 통합대학본부는 순천에, 의과대학은 목포에 두는 안을 제안한다"며 "통합대학 총장은 양 캠퍼스를 오가며 근무하고 각 캠퍼스는 캠퍼스총장이 인사와 예산, 시설 관리를 총괄하는 균형적인 거버넌스를 지향해야 한다"고 강조했다.

이어 "의과대학은 하나더라도 양 지역에 500병상급 대학병원을 각각 설립하고 동일한 규모의 임상교수진을 배치해 임상교육과 실습을 병행해야 한다"며 "의과대학 순천캠퍼스, 의과대학 목포캠퍼스라는 명칭도 합리적이라고 본다"고 말했다.

그는 또 "정부는 2030년 신설 의과대학 개교를 목표로 올해 안에 신설 의대를 지정해야 하는 상황"이라며 "신설 의대 인증 요건을 충족하려면 시간이 많지 않다. 하루빨리 지역민의 생명을 지키고 양 대학이 함께 상생 발전하기 위해 결단이 필요한 시점"이라고 밝혔다.

송 총장은 "국립순천대학교의 전향적인 결단을 정중히 요청드린다"며 "양 대학이 합리적으로 합의를 마무리할 수 있도록 언론과 지역사회의 격려와 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

목포대와 순천대는 의대 신설을 전제로 2024년 11월 대학 통합에 합의했지만 의대 소재지를 놓고 갈등을 빚고 있다.

 

ej7648@newspim.com

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대한변협, 윤석열 변호사 자격 취소 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 29일 법조계에 따르면 대한변호사협회는 전날 윤 전 대통령의 변호사 등록을 취소했다. 앞서 법무부가 변협에 등록취소를 명령한 데 따른 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 변호사법 제5조는 '금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 자'를 변호사 결격사유로 규정한다. 같은 법 제18조는 '변협은 변호사가 제5조에 따른 결격사유에 해당하는 경우 변호사의 등록을 취소해야 한다'고 정하고, 제19조는 법무부 장관이 등록 변호사가 결격사유에 해당한다고 판단되면 변협에 등록취소를 명령해야 한다고 정하고 있다. 대법원은 지난 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처의 체포영장 집행 방해 혐의, 비상계엄 선포 전 일부 국무위원의 심의권을 침해한 혐의 등으로 기소됐다.   hong90@newspim.com 2026-07-29 10:59
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