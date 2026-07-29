전남광주통합특별시교육청 감사통합 속도…첫 공동연수 개최

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별시교육청이 27~28일 감사담당자 공동연수를 열었다
- 감사 역할·운영 방향과 2027년 통합 감사 방안을 논의했다
- 예방 중심 감사문화·청렴행정을 확산해 신뢰를 높일 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 전남·광주 감사담당자 첫 공동연수를 열고 통합 감사체계 구축에 속도를 내고 있다.
전남광주특별시교육청은 27~28일 보성에서 감사관실 직원 56명을 대상으로 2026년 감사담당자 역량 강화 연수를 진행했다고 밝혔다.
이번 연수는 통합교육청 출범 뒤 처음으로 두 지역 감사담당자가 함께한 자리로 감사 운영 경험과 청렴 정책을 공유하며 통합교육청에 맞는 감사 방향을 찾기 위해 마련됐다.
첫날에는 구성원 간 소통과 협업 기반을 다지는 프로그램과 함께 감사관 특강이 이어졌다. 특강에서는 통합교육청 감사의 역할과 운영 방향이 제시됐다.
둘째 날에는 2027년 통합 감사 운영방안을 주제로 분임토의가 진행됐다. 이어 감사원 수석감사관의 실무 특강을 통해 감사담당자의 전문성을 높이는 시간을 가졌다.
교육청은 이번 연수를 계기로 통합 감사제도와 운영체계를 단계적으로 정착시키고 예방 중심 감사문화와 청렴행정을 확산해 교육현장의 신뢰를 높인다는 계획이다.
김영래 감사관은 "전남과 광주 감사관 직원들이 함께한 첫 공식 자리였다"며 "경험과 강점을 공유해 하나의 조직으로 성장하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com